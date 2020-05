Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították a korábbi főpolgármester-jelöltet.","shortLead":"Két évvel korábbi autóbalesete után rabosították a korábbi főpolgármester-jelöltet.","id":"20200526_berki_krisztian_baleset_tanu_gyanusitott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6da7aa-0057-4c72-876e-8cb36db62c87","keywords":null,"link":"/elet/20200526_berki_krisztian_baleset_tanu_gyanusitott","timestamp":"2020. május. 26. 08:52","title":"Tanúból gyanúsított lett Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","shortLead":"A koronavírus-járvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására hivatkozva döntött így a kormány.","id":"20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c805e75c-9800-4908-8d5d-baabd2e0eb3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_koronavirus_kulfoldiek_tulajdonresz_szerzese_strategiai_vallalatok_kormanyrendelet","timestamp":"2020. május. 26. 11:30","title":"Az év végéig külföldiek csak miniszteri engedéllyel szerezhetnek tulajdonrészt stratégiai vállalatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jelek szerint már teszteli a sötét módot a mobilwebes keresőnél, de egyelőre még trükközni kell ahhoz, hogy előcsaljuk a kinézetet.","shortLead":"A Google a jelek szerint már teszteli a sötét módot a mobilwebes keresőnél, de egyelőre még trükközni kell ahhoz...","id":"20200527_google_kereso_mobil_android_chrome_bongeszo_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df382c33-a818-4b2c-9f90-4b5aea962c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_google_kereso_mobil_android_chrome_bongeszo_sotet_mod","timestamp":"2020. május. 27. 09:03","title":"Így varázsolhat fekete hátteret telefonján a Google mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel kevesebb beteget ápoltak a februárt követő két hónapban.","shortLead":"Összejött a 60 százalékos ágyfelszabadítás, a NEAK adatai alapján Szél Bernadett úgy számolja, átlagosan 16-24 ezerrel...","id":"20200526_korhazi_agyak_neak_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13992a3-00c6-4fcd-9251-c2da312f4728","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_korhazi_agyak_neak_szel","timestamp":"2020. május. 26. 16:16","title":"24 ezer beteget is hazaküldhettek a kórházak Kásler utasítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","shortLead":"Nem vágtak a költségeken, a 2021-es költségvetésben is 23,91 milliárd forint jut kormányzati kommunikációra.","id":"20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07f5781-275a-4f8b-b28f-693ab53d723d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Jovore_is_ugyanannyi_jut_propagandara_mint_iden","timestamp":"2020. május. 26. 16:01","title":"Jövőre is ugyanannyi jut kormánypropagandára, mint idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","shortLead":"A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói keresik az elkövetőt.","id":"20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=633fdcaf-6d6b-4593-848e-767dbf95035d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dd31ad-c646-4b11-b52a-f6191739ecda","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_angyalfold_emberoles_rendorseg","timestamp":"2020. május. 27. 13:08","title":"Megöltek egy férfit Angyalföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró népszerűségre tett szert. Biztonsági kutatók szerint ennek oka nem a home office-hoz köthető.","shortLead":"A járványhelyzet egyik nagy nyertese a titkosított kommunikációra alkalmas Wickr, amely Magyarországon is kiugró...","id":"20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32edd0ac-4baa-4ac8-9e4c-63f874879272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe794be-9032-4cea-86d6-dcec768d26ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200526_orban_viktor_magyar_kormany_rendkivuli_jogrend_felhatalmazas_veszelyhelyzet_titkositott_uzenetkuldo_wickr","timestamp":"2020. május. 26. 10:33","title":"A veszélyhelyzet alatt gyűjtött rengeteg új magyar felhasználót egy titkosított üzenetküldő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert a koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedések miatt nem kaptak megfelelő egészségügyi ellátást.","shortLead":"A szocialisták azt szeretnék megtudni, hogy hányan szenvedtek súlyos egészségkárosodást vagy haltak meg, mert...","id":"20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f53c8d7a-3e6a-4f06-bbeb-74cb66f4ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1a7d5-33e3-49c8-884b-685447247188","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_Parlamenti_vizsgalobizottsagot_kezdemenyez_az_MSZP_a_korhazi_agyfelszabaditasok_ugyeben","timestamp":"2020. május. 26. 15:40","title":"Parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az MSZP a kórházi ágyfelszabadítások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]