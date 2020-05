Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra volt kíváncsi, hogy a hazai netezők tartalomfogyasztását hogyan befolyásolják az internetes algoritmusok és a keresési előzmények. Ezek hatására ugyanis – a böngészési előzmények alapján –mindenki elé főként cikkeket, videókat a platformok, melyek jó eséllyel szimpatikusak neki. Így aztán az eltérő véleményekről sokan gyakran lemaradnak.","shortLead":"A véleménybuborékot (filterbuborékot) vizsgálta a Vodafone Magyarország megbízásából készített kutatás. A vállalat arra...","id":"20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1f45e8-3761-4468-ad03-5235fa7de93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a779-7cb4-4c1a-8622-e4d948c03387","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_velemenybuborek_filterbuborek_kutatas_magyar_felhasznalok_vodafone","timestamp":"2020. május. 29. 09:03","title":"A Vodafone javasolja: rendszeresen töröljön a böngészőjében, úgy élvezetesebb lesz az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés előtti albumletöltésre.","shortLead":"A zenék szerelmeseinek kedveskedik egy újabb, YouTube Music-funkcióval a fejlesztő, lehetőség kínálkozik megjelenés...","id":"20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53806ea3-cf4f-49ca-87d0-4630c956ea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aacd5b7-63e2-4185-b07b-59aab1f21c13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_youtube_music_albumok_elozetes_letoltesi_lehetosege","timestamp":"2020. május. 29. 11:03","title":"Ideje volt már bevezetni ezt a funkciót a YouTube Musicba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25749b98-f084-4df2-9f77-75ebb1e75c20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészen szeptember végéig lezárják az útszakaszt az autósok elől.","shortLead":"Egészen szeptember végéig lezárják az útszakaszt az autósok elől.","id":"20200528_pesti_also_rakpart_budapest_ujranyitas_karacsony_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25749b98-f084-4df2-9f77-75ebb1e75c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030b86a3-9e7f-45eb-b7f3-9455f9ba7ffb","keywords":null,"link":"/elet/20200528_pesti_also_rakpart_budapest_ujranyitas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. május. 28. 17:22","title":"Hónapokon át a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart hétvégenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","shortLead":"Az országgyűlési választások óta kilenc képviselő hagyta ott a Jobbik-frakciót. ","id":"20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa2b20bf-8392-42f4-a8cf-85ceb30c8d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dcd0f8-b4a5-4b9b-bdb1-6e370cbfdc06","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_VargaDamm_Andrea_is_kilep_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2020. május. 27. 18:50","title":"Varga-Damm Andrea is kilép a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731b983-41f0-45f8-acf6-120061a2aff7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy év szabadságvesztés volt eddig a maximális büntetés.","shortLead":"Egy év szabadságvesztés volt eddig a maximális büntetés.","id":"20200529_tajvan_hazassagtores_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e731b983-41f0-45f8-acf6-120061a2aff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41029062-41b0-46a4-aad1-25ee361df957","keywords":null,"link":"/elet/20200529_tajvan_hazassagtores_bortonbuntetes","timestamp":"2020. május. 29. 13:19","title":"Már nem jár börtön a házasságtörésért Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sáfrány Tamás vállalkozása megalapítása után néhány héttel, lényegében előtörténet nélkül pályázott sikeresen több milliárd forint állami pénzre. Az összegből három hotelt fejleszthet.","shortLead":"Sáfrány Tamás vállalkozása megalapítása után néhány héttel, lényegében előtörténet nélkül pályázott sikeresen több...","id":"20200529_safrany_tamas_allami_tamogatas_hotelfejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c7df195-c559-41c0-9414-2e3385f7ebcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d192c520-823f-4c92-9d11-e1bb18250ff8","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_safrany_tamas_allami_tamogatas_hotelfejlesztes","timestamp":"2020. május. 29. 09:27","title":"Megalapította élete első cégét a volt focista, nyert is 8 milliárd forintot az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24 milliárdos közbeszerzést. A szolgáltatást 20, és opcionálisan további 20 új busszal fogja ellátni.","shortLead":"Néhány kanyarral a Budapesti Közlekedési Központ régi szolgáltatója, a Széles Gábor-féle VT-Arriva nyert egy 24...","id":"20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ffa0df0-c352-401e-9260-4d852f21f269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a575d7-e358-472e-994b-dd66ac645deb","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_budapest_bkk_szolgaltato_vt_arriva","timestamp":"2020. május. 29. 14:29","title":"Mégsem érkezik új buszos szolgáltató Budapestre, új buszok viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt annyit megenged a Bank of England, hogy ételt és gyógyszert vegyenek.","shortLead":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. Most a járvány miatt...","id":"20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f291d0-2d83-480c-838d-8d33e73654c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Elelmiszer_gyogyszer_venezuela_aranytartalek_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:27","title":"Élelmiszert és gyógyszert vásárolhatnak a venezuelai aranytartalékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]