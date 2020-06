Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","shortLead":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","id":"20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7098ec4-80d1-49fc-8b66-c99d4f123d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","timestamp":"2020. május. 31. 13:33","title":"Júniustól nem lesz titok a kezelőorvos előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","shortLead":"Már 2156-an gyógyultak ki a betegségből.","id":"20200601_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b922f0b8-5832-422a-8040-0b9ae940020b","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. június. 01. 08:37","title":"15-re ugrott az új fertőzöttek száma és 1 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","shortLead":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","id":"20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1128d9b-eb09-48b5-9e07-0ad7a6ed2ede","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 31. 11:25","title":"A járványnak lassan vége, a fürkészek és portyázók még dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent egy jó fotóért.","shortLead":"Mindent egy jó fotóért.","id":"20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb88ecf8-b8fd-4597-99d3-9adf48852050","keywords":null,"link":"/elet/20200602_donald_trump_biblia_george_floyd_templom_biblia","timestamp":"2020. június. 02. 08:52","title":"Donald Trump Bibliával pózolt, miközben könnygázzal oszlatták a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a legsúlyosabb továbbra is a helyzet, de Brazíliában is gyorsan nő a fertőzöttek száma.","id":"20200601_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29eac0ba-f5b0-4f33-a9d8-d40bbd650f8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 01. 11:01","title":"Már 372 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában, köztük a Baleár-szigeteken, Kantábriában és Murciában, valamint a két észak-afrikai exklávéban, Ceutában és Melillában - derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium hétfői tájékoztatásából.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben senki sem hunyt el a koronavírus okozta fertőzés következtében Spanyolország hat tartományában...","id":"20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2418cda3-5008-4afc-84eb-9100d6df327d","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Spanyolorszag_hat_tartomanyaban_egy_hete_nem_hunyt_el_senki_a_fertozesben","timestamp":"2020. június. 01. 20:12","title":"Spanyolország hat tartományában egy hete nem hunyt el senki a fertőzésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi Tienanmen téri tüntetés vérbe fojtásának évfordulója alkalmából rendeznek minden évben.","shortLead":"Harminc év óta először nem adott engedélyt a hongkongi rendőrség a gyertyás virrasztás megtartására, amelyet a pekingi...","id":"20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45d1144-71c0-45c5-91bc-d7396847d413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451b5746-2c3a-4f4e-9d74-c5e02f4f4e4a","keywords":null,"link":"/vilag/20200601_Megtort_a_30_eves_hagyomany__betiltottak_a_Tienanmenmegemlekezest","timestamp":"2020. június. 01. 16:06","title":"Megtört a 30 éves hagyomány – betiltották a Tienanmen-megemlékezést Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz, hogy 2020 első négy hónapjában jöttek az adóbevételek, ahogy kell. A kiadások viszont elszaladtak, április végére össze is jött a tervezett hiány duplája. A 2021-es büdzsé nyertesei a katonaság és a jóléti szolgáltatások lesznek. Sportra kevesebb jut, de azért előtte még több.","shortLead":"A kormány a 2021-es költségvetés tervezetében helyenként úgy tesz, mintha 2020-ban mi sem történne. Ez odáig igaz...","id":"20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39dd62d9-ace9-4d0c-bde7-93290f46ddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37005696-814b-4fe3-8ebd-057f4863f397","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_bevandorlasi_kulonado_a_valsagkoltsegvetes_legjobban_teljesito_adoneme","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"A bevándorlási különadó a válságköltségvetés legjobban teljesítő adóneme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]