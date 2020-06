Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","shortLead":"Csak egyet kellett volna máshova ikszelni.","id":"20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161408-7cba-442d-ae2c-e48dce4a1b50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Egy_szam_hibadzott_nincs_telitalalat_a_lotton","timestamp":"2020. május. 31. 16:48","title":"Harminchat szelvény tulajdonosa foghatja a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenessége révén is népszerű, ám a biztonsági rések miatt sokat támadott Zoom azok számára teszi igazán biztonságossá a szolgáltatást, akik fizetnek érte.","shortLead":"Az ingyenessége révén is népszerű, ám a biztonsági rések miatt sokat támadott Zoom azok számára teszi igazán...","id":"20200602_zoom_adatvedelem_biztonsag_elofizetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af914f53-fded-4913-aaed-aa0fd71107a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ce738b-541d-4aa9-b754-510aa6589a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_zoom_adatvedelem_biztonsag_elofizetok","timestamp":"2020. június. 02. 12:03","title":"Érdekes megoldás a Zoomtól: annak lesz biztonságos, aki fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","shortLead":"Fontos változás jön, összeér az adatbázis. ","id":"20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d94ea9-d9ec-4b1b-b7b0-1499676cbb3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7098ec4-80d1-49fc-8b66-c99d4f123d94","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Innentol_semmit_sem_lehet_eltitkolni_a_haziorvos_elol","timestamp":"2020. május. 31. 13:33","title":"Júniustól nem lesz titok a kezelőorvos előtt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","shortLead":"Rendőrök jó ideig sehol, egy megvert ember és egy égő autó maradt az eset után. ","id":"20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e51da17-11e0-47ce-9436-f5c9b6ef320f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae84c3db-7f7c-48dd-90db-d11051829c01","keywords":null,"link":"/elet/20200601_Teljes_a_kaosz_az_USAban__ijjal_jelent_meg_egy_ferfi_a_tuntetesen_hamar_megbanta","timestamp":"2020. június. 01. 18:59","title":"Teljes a káosz az USA-ban – íjjal jelent meg egy férfi a tüntetésen, hamar megbánta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS Markit londoni székhelyű pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató közös felméréséből.","shortLead":"Javult a kínai feldolgozóipar teljesítménye májusban - derült ki a Caixin Insight Group kínai kutatóintézet és az IHS...","id":"20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed53a404-f4ab-46a3-b6e2-c646861bce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84f71af-07a1-4c95-8dc4-56d6f47aab99","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_Kina_mar_keszen_allna_ismet_ellatni_a_vilagot_aruval_de_a_vilag_meg_var","timestamp":"2020. június. 01. 08:35","title":"Kína már készen állna ismét ellátni a világot áruval, de a világ még vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fiatalokat részben azért érinti olyan rosszul a mostani válság, mert több mint 40 százalékuk valamelyik különösen érzékeny ágazatban dolgozott.","shortLead":"A fiatalokat részben azért érinti olyan rosszul a mostani válság, mert több mint 40 százalékuk valamelyik különösen...","id":"20200531_Mar_karantengenraciorol_beszel_egy_kutatointezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78e18ce-b627-4582-a37d-666a06da516c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Mar_karantengenraciorol_beszel_egy_kutatointezet","timestamp":"2020. május. 31. 19:46","title":"Már karanténgenrációról beszél egy munkaügyi szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol a játékosok szava dönt. Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy egy sztárfocista sztrájkkal fenyegessen, miközben amerikai sportoknál már teljes bajnokság is elmaradt, mert a játékosoknak nem tetszett a liga pénzügyi terve. Mit tudnak ott, ahol igazán erős a sportolói szakszervezet?","shortLead":"A világ legtöbb sportolója tehetetlenül figyeli, mikor engedik újra versenyezni, ám vannak sportágak és ligák, ahol...","id":"202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c840b5-ef04-4874-aec3-bf311fb9940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ad9e744-4090-4489-84b8-17fdf1106d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/202006011_sport_szakszervezet_szovetseg_jarvany_f1_nba_nhl_foci","timestamp":"2020. június. 01. 20:00","title":"A focistát ki kérdezi meg, akar-e ismét játszani? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","shortLead":"A világ legritkább főemlősfaja, a hajnani gibbon egy hímét és egy nőstényét fedezték fel.","id":"20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d4cc9b-afee-4fa2-a305-811ec105b737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac5934f-43b2-455f-b2c2-d6e2426e6c3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200602_gibbon_hajnanigibbon_kina_erdoirtas_orvvadaszat_populacio","timestamp":"2020. június. 02. 12:36","title":"Új pár felfedezése jelent reményt a világ legritkább főemlősfajának fennmaradására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]