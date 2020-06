A társadalombiztosítási szabályokhoz is hozzányúl a kormány a 2021-es költségvetést megalapozó, most benyújtott törvényjavaslattal. Egy tavaly elfogadott törvény szerint kiszámlázhatják az orvosi kezeléseket azoknak, akik három havi tb-vel tartoznak, és az ő gyógyszereiket nem is támogatja majd a társadalombiztosítás. Most nekik egy kis könnyítést adnak: három helyett hat havi tb-vel kell tartozni ahhoz, hogy érvénytelenítsék a tajszámot. A lépést többen aggályosnak tartják, erről itt olvashatnak bővebben.

Akinek nincs olyan jövedelme, amely megalapozná a biztosítási jogviszonyt, az saját maga fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Ők most havi 7710 forintért kapnak jogosultságot az egészségügyi ellátásra, ez az összeg viszont nőni fog a jövő évtől, a júliusi infláció mértékében.