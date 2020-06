Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos versenyprogramba beválogatott 56 alkotás listáját már közzétették a szervezők.","shortLead":"Bár a 73. cannes-i filmfesztivált a koronavírus-járvány miatt a megszokott formájában nem tartják meg, a hivatalos...","id":"20200604_Cannes_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e916f284-84af-42be-904e-5f635fc32149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1002554-b912-423d-8a8b-8c4d5f84fc43","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Cannes_2020","timestamp":"2020. június. 04. 10:19","title":"Wes Anderson filmje is az idei furcsa cannes-i filmfesztiválon debütál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump egyik, az erőszakra felbujtó tweetjét csupán elrejtette a mikroblog. A felhasználótól, aki ugyanezt a szöveget leközölte, megvonták a publikálás lehetőségét.","shortLead":"Donald Trump egyik, az erőszakra felbujtó tweetjét csupán elrejtette a mikroblog. A felhasználótól, aki ugyanezt...","id":"20200603_donald_trump_twitter_felfuggesztes_eroszakkal_fenyegetes_fosztogatok_fosztogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e658313-c075-4465-9389-046c892274c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa78f13-6f58-49d5-878b-1b8f7073d57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_donald_trump_twitter_felfuggesztes_eroszakkal_fenyegetes_fosztogatok_fosztogatas","timestamp":"2020. június. 03. 12:33","title":"Érdekes vége lett a kísérletnek, amit Trump kirohanása miatt indított egy internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű leselejtezett gépparkja is.","shortLead":"Az internet egy varázslatos hely, hiszen kis túlzással bármi elérhető és megvásárolható rajta. Még egy atomerőmű...","id":"20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dd6ea6-837b-43a3-a14d-b72696e92bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0459aba2-db81-4f87-b3c5-769309fbbc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_atomeromu_vezerlopanel_aukcio","timestamp":"2020. június. 04. 12:03","title":"Felkerült a netre egy nukleáris reaktor vezérlőpanelje, valaki már le is csapott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","shortLead":"A két lépcsős csere első részén már túl is vagyunk, az új érme már 2019. október 1-től törvényes fizetőeszköz.","id":"20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc741b8-c1ff-4f30-afe9-6d5bd20627be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200604_Lecsereli_a_100_forintos_ermeket_az_MNB","timestamp":"2020. június. 04. 14:22","title":"Lecseréli a 100 forintos érméket az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","shortLead":"Az amerikai autógyártás hőskorába repít vissza ez a soros 8 hengeres motorral szerelt régi járgány. ","id":"20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5bcc234-18cc-4d0f-944b-07e01e32f95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57843a8a-86d9-4315-a34b-e8820dd0e4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_1948_ota_egy_csalade_ez_a_most_eladasra_kinalt_veteran_auto","timestamp":"2020. június. 04. 06:41","title":"1948 óta egy családé ez a most eladásra kínált veterán autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csökkent a vírusveszély, azonban nem múlt el teljesen. Továbbra is fontos, hogy ki-ki a saját lehetőségei szerint védekezzen, például, hogy kellő távolságot tartson másoktól. Ebben segít a Google új eszköze.","shortLead":"Bár csökkent a vírusveszély, azonban nem múlt el teljesen. Továbbra is fontos, hogy ki-ki a saját lehetőségei szerint...","id":"20200603_kiterjesztett_valosag_google_sodar_tavolsagtarto_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a174759-b2ad-4fa1-9c74-bf5365a79751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2373b30-1f86-40f5-ae5e-150b08a93b61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kiterjesztett_valosag_google_sodar_tavolsagtarto_alkalmazas","timestamp":"2020. június. 03. 10:03","title":"Egy próbát megér: ha így néz körbe a telefonja kamerájával, láthatja a biztonságos 2 méteres kört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]