Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező új verziójában a Google.","shortLead":"Kényelmetlenebbé teszi a Play áruházon kívüli alkalmazások telepítését az Android operációs rendszer hamarosan érkező...","id":"20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ae4490-f0fd-4d2e-a51c-1580ca61fdeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_android_11_funkciok_ismeretlen_forrasok_alkalmazasok_telepitese_apk","timestamp":"2020. június. 05. 09:03","title":"Készüljön rá: az Android 11-ben mindig összeomlanak majd bizonyos appok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f685-2e40-4876-a4ff-b70f9bf88733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány kicsit átrajzolta az útitervet.","shortLead":"A járvány kicsit átrajzolta az útitervet.","id":"20200605_104_napja_indult_haza_a_szamoai_rogbicsapat_de_a_csaladjuk_meg_mindig_varja_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6575f685-2e40-4876-a4ff-b70f9bf88733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae605b23-2371-457f-a6dc-0050e2c96421","keywords":null,"link":"/elet/20200605_104_napja_indult_haza_a_szamoai_rogbicsapat_de_a_csaladjuk_meg_mindig_varja_oket","timestamp":"2020. június. 05. 09:39","title":"104 napja indult haza a szamoai rögbicsapat, de a családjuk még mindig várja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU területére vonatkozó beutazási tilalmat viszont várhatóan meghosszabbítják.","shortLead":"Az EU területére vonatkozó beutazási tilalmat viszont várhatóan meghosszabbítják.","id":"20200605_Juliusban_mar_jarhato_lehet_Europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83914be4-2c2a-4830-a890-bfb73ea2cf78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_Juliusban_mar_jarhato_lehet_Europa","timestamp":"2020. június. 05. 16:57","title":"Júliusban már járható lehet Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban kevesen kérnek, pedig nyolc általánossal nehéz a gyereket otthon tanítani. Ősszel biztos, hogy sokaknak ismételni kell. Helyszíni riport Balástyáról.","shortLead":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban...","id":"20200604_balastya_riport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff23a3ce-d77d-47d3-b10e-9b0a2c105c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_balastya_riport","timestamp":"2020. június. 04. 20:20","title":"Megcsinálta a házi feladatot, be is akarta adni, csak épp a küldés gombot nem találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Indulhat a világ meghódítására. ","shortLead":"Indulhat a világ meghódítására. ","id":"20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508abcf5-ed30-4d67-a3cd-51f979f884f6","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Nelkuled_angol_nyelvu_verzio_Ismeros_Arcok","timestamp":"2020. június. 04. 15:36","title":"A trianoni évfordulóig kellett várni, hogy elkészüljön Nélküled angol nyelvű verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász állandó rovatában a George Floyd halála után kialakult amerikai helyzetet elemzi, és azt írja, hogy a törvényt Trumphoz hasonlóan kevéssé tisztelő előd, Richard Nixon jobb volt, mint jelenlegi utódja.","shortLead":"Paul Krugman Nobel-díjas közgazdász állandó rovatában a George Floyd halála után kialakult amerikai helyzetet elemzi...","id":"20200605_New_York_Times_Trump_az_orbani_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce57b02-1ce0-4c04-ab6f-b53b1cf0112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33482b78-e8cb-402d-ac5a-a8df15b99369","keywords":null,"link":"/360/20200605_New_York_Times_Trump_az_orbani_uton","timestamp":"2020. június. 05. 07:30","title":"New York Times: Trump az orbáni úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","shortLead":"A külföldi lapok megjegyezték, hogy a járványhelyzet ellenére több ezren szurkoltak a Puskás Arénában.","id":"20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32f89d43-afa1-416a-9130-0c493328531f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662f7a38-ff81-462b-ba64-ec32411727a6","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Tele_van_a_vilagsajto_a_10_ezer_nezo_elott_megrendezett_Magyar_Kupadontovel","timestamp":"2020. június. 04. 12:08","title":"Tele van a világsajtó a 10 ezer néző előtt megrendezett Magyar Kupa-döntővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor Minszkben arról is beszélt, az ország hamar kilábal a válságból, azután viszont fantasztikus éveket vár. ","shortLead":"Orbán Viktor Minszkben arról is beszélt, az ország hamar kilábal a válságból, azután viszont fantasztikus éveket vár. ","id":"20200605_orban_viktor_aljakszandr_lukasenka_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e35b5d-6606-4b6b-ab11-d7d0be36d512","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_orban_viktor_aljakszandr_lukasenka_","timestamp":"2020. június. 05. 16:43","title":"Orbán megint a fehérorosz diktátor mellett lobbizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]