[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester a Facebookon fakadt ki a Budapestet érintő elvonások miatt.","shortLead":"A főpolgármester a Facebookon fakadt ki a Budapestet érintő elvonások miatt.","id":"20200607_2024ig_sarcolna_az_onkormanyzatokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda9ef67-a33c-4d49-8638-ae56ff920ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_2024ig_sarcolna_az_onkormanyzatokat_a_kormany","timestamp":"2020. június. 07. 16:15","title":"Karácsony Gergely: Csúnya lebukás ez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak tanodák. Ahol nincsenek, ennél is rosszabb lehet a helyzet. A távoktatás sikerességéhez nemcsak az eszközök hiányoznak, de a diákoknak sem tere, sem módszertana nincs az önálló tanulásra, szüleik pedig nem tudnak nekik hatékonyan segíteni – derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"A hátrányos helyzetű diákok egyharmada nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba azokon a helyeken, ahol vannak...","id":"20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5496944-9f6a-44c0-858d-84a0da9d036b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4e99ed-610b-4828-b79b-3f10192ec3ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_digitalis_tavoktatas_a_hatranyos_helyzetu_diakoknal_felmeres_tanodak_iskolak_szulok_civilek","timestamp":"2020. június. 08. 11:46","title":"Alig néhány iskola segítette eszközökkel a hátrányos helyzetű diákok távoktatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et használók is panaszkodtak hasonlóra.","shortLead":"Elsősorban az iPhone 11, iPhone Pro és iPhone 11 Pro Max tulajdonosait érintheti egy fura kis probléma, de iPhone X-et...","id":"20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60aa8f70-5e2a-4861-b0d4-892fd2c4c99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51b864a-f342-4937-813c-0da1ab221a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_11_pro_zoldes_kepernyo_feloldas_utan","timestamp":"2020. június. 08. 07:03","title":"Furcsa, zöldes elszíneződésről panaszkodnak az iPhone 11-tulajdonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank kommunikációs feladatainak értéke.","shortLead":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank...","id":"20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa87abde-97a9-45ad-8ad4-e062b3878b2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 08. 13:54","title":"2,9 milliárd forintért irányítja a volt Origo-tulajdonos cége az MNB kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","shortLead":"Nem sok ennél újabb, illetve ennél kevesebbet használt lengyel kis Fiat szaladgál az utakon. ","id":"20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76533a6a-6735-4f1d-b89d-61021533414c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcdfc9c-e443-422a-9aa7-9f2433463825","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_utolso_szerias_kispolszkit_kinalnak_eladasra_budapesten","timestamp":"2020. június. 08. 06:41","title":"Utolsó szériás Kispolszkit kínálnak eladásra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ukrán–magyar állampolgár Ukrajnában vetette vízbe magát, de már Magyarországon találtak rá.","shortLead":"Az ukrán–magyar állampolgár Ukrajnában vetette vízbe magát, de már Magyarországon találtak rá.","id":"20200608_Szerelmi_banat_miatt_Tiszaba_ugrott_egy_ferfi_penzugyor_is_segitett_a_mentesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447bed5f-c696-420f-a148-dde7486dcc05","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Szerelmi_banat_miatt_Tiszaba_ugrott_egy_ferfi_penzugyor_is_segitett_a_mentesben","timestamp":"2020. június. 08. 15:01","title":"Szerelmi bánat miatt Tiszába ugrott egy férfi, pénzügyőr is segített a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához. Úgy tűnik, még egy pszichológiai trükköt is, amelyre valószínűleg csak kevesen figyeltek fel eddig.","shortLead":"A YouTube marketingesei sok mindent bevetnek, hogy előfizetőket toborozzanak a videómegosztó fizetős szolgáltatásához...","id":"20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeb29836-9ebc-4e9b-9984-1ed19a1f137e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7a1f0-de33-4514-bd73-2bd82223fff7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_youtube_premium_marketing_elofizetes_probahonap_kihagyasa_veszteseg_pszichologia","timestamp":"2020. június. 08. 08:03","title":"Piszkos kis trükkel veri át az agyunkat a YouTube, hogy előfizetőket szerezzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","shortLead":"Országszerte 30-50 milliméternyi csapadék eshet, többfelé viharos szél és jégeső is kísérheti.","id":"20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ebb2a4-833f-41dc-affa-25f94491ddc7","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Masodfoku_riasztasokat_adtak_ki_felhoszakadas_veszelye_miatt","timestamp":"2020. június. 08. 15:06","title":"Másodfokú riasztásokat adtak ki felhőszakadás veszélye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]