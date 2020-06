Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Igor Matovic azt üzente: „Nem vagyunk ellenségek, közeli testvérek vagyunk, bár anyáink más nyelven tanítottak minket beszélni”.","shortLead":"Igor Matovic azt üzente: „Nem vagyunk ellenségek, közeli testvérek vagyunk, bár anyáink más nyelven tanítottak minket...","id":"20200605_igor_matovic_bocsanatkeres_nyelvhasznalat_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73444a27-8128-481b-b9a0-6603e836e9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb872ddf-6950-4420-82d3-42d68b34f555","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_igor_matovic_bocsanatkeres_nyelvhasznalat_szlovakia","timestamp":"2020. június. 05. 15:32","title":"Bocsánatot kért a szlovák kormányfő a szlovákiai magyaroktól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","shortLead":"Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nyilvánították projektet.\r

","id":"20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9dcfabd-0641-4f71-a3d3-fe9ed15b6ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41bbf0fa-fc29-43f6-8d2e-1b87f94e050f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200605_Teljesen_felujitjak_a_Mucsarnokot","timestamp":"2020. június. 05. 06:43","title":"Teljesen felújítják a Műcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510f90c5-7630-4f36-9132-e0f229268732","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számszerűsítették, mekkora kockázatot jelent a magas vérnyomás egy koronavírus-betegnél.","shortLead":"Számszerűsítették, mekkora kockázatot jelent a magas vérnyomás egy koronavírus-betegnél.","id":"20200605_koronavirus_covid_19_magas_vernyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=510f90c5-7630-4f36-9132-e0f229268732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73427b4f-3b1a-4a0c-9908-d81579ffe3ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200605_koronavirus_covid_19_magas_vernyomas","timestamp":"2020. június. 05. 17:03","title":"A magas vérnyomásúak nagyobb eséllyel halnak bele a koronavírus-betegségbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kelendőek Nyugaton az olyan rendszerek, amelyeket kínai cégek az ujgur kisebbség elnyomása közben fejlesztettek és tökéletesítettek. Az USA több kínai vállalatot szankcionált az elnyomásban játszott szerepük miatt, eszközeikből mégis vásárolnak nyugati cégek és államok is.","shortLead":"Kelendőek Nyugaton az olyan rendszerek, amelyeket kínai cégek az ujgur kisebbség elnyomása közben fejlesztettek és...","id":"20200606_Emberijogtiprasban_csiszolt_kinai_megfigyelo_eszkozoket_vetnek_be_a_jarvany_ellen_Nyugaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79d36c58-c60c-49e9-9242-4a51d8828050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c296b-c853-4502-ac60-d5e27023f599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Emberijogtiprasban_csiszolt_kinai_megfigyelo_eszkozoket_vetnek_be_a_jarvany_ellen_Nyugaton","timestamp":"2020. június. 06. 12:59","title":"Emberijog-tiprásban csiszolt kínai megfigyelő eszközöket vetnek be a járvány ellen Nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elszálltak az árak.","shortLead":"Elszálltak az árak.","id":"20200605_garazs_vasarlas_ar_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2053e2-f34c-4e78-b40d-60fc6e6c78c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cb605-3c11-4ead-aa45-ef88e0250e9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200605_garazs_vasarlas_ar_budapest","timestamp":"2020. június. 05. 17:21","title":"Budán már egy nyaraló árába kerül egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csepeli HÉV és a 2-es villamos közlekedése is változik június közepétől.","shortLead":"A csepeli HÉV és a 2-es villamos közlekedése is változik június közepétől.","id":"20200605_bkk_nyari_lezarasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278e1c98-acfb-4350-ad52-6552b5b20b77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_bkk_nyari_lezarasok","timestamp":"2020. június. 05. 13:44","title":"Bejelentette a BKK, hogy idén nyáron hol nem jár majd a 4-6-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene bajlódni.","shortLead":"A hibiridhajtás ilyen teljesítményszintet is lehetővé tesz anélkül, hogy a károsanyag-kibocsátási normákkal kellene...","id":"20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4950eca-0fdf-4cc3-b480-8ab2f36ea5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7283a941-c0c4-4076-9c34-942db5646a22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_408_loeros_autokent_johet_a_Volkswagen_Golf_R_plus","timestamp":"2020. június. 06. 11:09","title":"408 lóerős autóként jöhet a Volkswagen Golf R plus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Balajti László megbízására az Emmi frissen feltöltött szerződéslistájából derült fény. Bár a felkérésről az AH volt vezetője készséggel beszélt a hvg.hu-nak, az nem derült ki, hogy miért kellett külön ember a logikailag az operatív törzshöz tartozó feladatra.","shortLead":"Balajti László megbízására az Emmi frissen feltöltött szerződéslistájából derült fény. Bár a felkérésről az AH volt...","id":"20200605_Havi_12_millio_forintert_ad_tanacsokat_Kasler_Miklosnak_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_volt_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db478cf-a572-4426-bc69-e4ef2604e589","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Havi_12_millio_forintert_ad_tanacsokat_Kasler_Miklosnak_az_Alkotmanyvedelmi_Hivatal_volt_vezetoje","timestamp":"2020. június. 05. 06:00","title":"Havi 1,2 millió forintért ad tanácsokat Kásler Miklósnak az Alkotmányvédelmi Hivatal volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]