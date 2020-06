Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","shortLead":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","id":"20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea0909-dbde-465d-a449-14c6574c35f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","timestamp":"2020. június. 09. 11:19","title":"Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek újabb megbízást kaptak.\r

","shortLead":"A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó cégek újabb megbízást kaptak.\r

","id":"20200608_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_antal_new_land_media_lounge_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c5356f-af02-4e1e-a7db-a8f8a648dba4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_miniszterelnoki_kabinetiroda_rogan_antal_new_land_media_lounge_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2020. június. 08. 19:06","title":"Újabb 11,8 milliárdot szórt ki kommunikációra Rogán minisztériuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára. A hvg360 reggeli...","id":"20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32588933-2490-4801-b934-7f44df615057","keywords":null,"link":"/360/20200610_Radar360_Remhirterjesztesert_beperelt_MSZP_megfelemlito_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 10. 08:00","title":"Radar360: Rémhírterjesztésért feljelentett MSZP, megfélemlítő iskolarendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön túl közel.","shortLead":"Több olyan aszteroida is elmegy majd a Föld mellett, amit csak nemrég fedezett fel a NASA. Szerencsére egyik sem jön...","id":"20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ab81af-40c1-42f5-81ad-7eedc5a3033a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_aszteroida_fold_egitest_nasa","timestamp":"2020. június. 09. 15:03","title":"Több aszteroida közelíti meg a Földet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aace0e-ded7-4c0e-b43e-a64f75cb48df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos szerint bizonyos településeken nagy szükség van iskolaőrökre. Vecsei Miklós a HVG-nek adott interjúban arról beszélt, hogy nem az iskola renitens gyerekeinek karhatalmi erőkkel történő megzabolásáról kell vizionálni, a legtöbb esetben iskolán kívülről érkezik a veszély, a gyerek rossz jegyéért elégtételt venni akaró szülő vagy a rosszul kommunikáló rokon jelent igazi gondot. ","shortLead":"A felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos szerint bizonyos településeken nagy szükség van iskolaőrökre. Vecsei...","id":"20200610_vecsei_miklos_gyongyospata_orban_iskolaor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35aace0e-ded7-4c0e-b43e-a64f75cb48df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd88b7e-3bd9-4f0f-9aed-52991719e577","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_vecsei_miklos_gyongyospata_orban_iskolaor","timestamp":"2020. június. 10. 17:34","title":"A csönd erejében bízott Orbán biztosa a cigánybűnözőzés és gyöngyöspatázás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","shortLead":"Lezárták a belső sávot a Gyál és Vecsés közötti szakasz egy részén.","id":"20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b085aaa-bde5-4723-ae9a-e36d87db5b20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Tobb_kilometeres_dugo_az_M0son","timestamp":"2020. június. 08. 18:57","title":"Több kilométeres dugó az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül talán ennek van a legnagyobb esélye arra, hogy valóság legyen belőle.","shortLead":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül...","id":"20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae96912-904d-48d5-91fa-a724056105e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Előkerült a Xiaomi egy régebbi telefonos szabadalma, a kamerával variáltak egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit csillagászoknak sikerült befogniuk.","shortLead":"Gyors rádiókitöréseket (FRB-ket) korábban is azonosítottak már a kutatók, de olyat még nem, amelyet brit...","id":"20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b808a5dc-ad6c-4754-a5cb-1ce589675cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec8c736-dbae-4339-9ac2-3de29d93a9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_gyors_radiokitores_jel_urkutatas_frb","timestamp":"2020. június. 09. 17:03","title":"Az űrből érkező, 157 naponta ismétlődő jeleket fogtak be tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]