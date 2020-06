Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták. Az egész országban voltak megmozdulások a hétvégén.","shortLead":"Belgium gyarmati múltja mély sebeket hagyott, a demonstrálók II. Lipót egykori uralkodó számos szobrát megrongálták...","id":"20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f79d57-20c9-4137-9953-e245a104b541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f749cf9-1a79-4959-8d73-79f2514ba4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_brusszel_tuntetes_george_floyd","timestamp":"2020. június. 07. 22:15","title":"Tízezren emlékeztek George Floydra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban jelezte: nem lesz ilyen találkozó.","shortLead":"A Magyar Nemzet azt állította, hogy a főpolgármester szerdán tárgyal Fürjes Balázs államtitkárral, a Városháza azonban...","id":"20200608_lanchid_furjes_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee41f373-7812-477d-a238-4319d6e6c052","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_lanchid_furjes_karacsony","timestamp":"2020. június. 08. 15:58","title":"Karácsony egyelőre a Lánchídról sem tárgyal a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","shortLead":"A francia belügyminiszter zéró toleranciát hirdetett a rendőri rasszizmus ellen.\r

","id":"20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2f84404-a541-4304-b860-a0de18462dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f149987-0b00-4d6e-9652-a45c9f0acdd9","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_franciaorszag_rendorseg_fojtofogas_george_floyd_halala","timestamp":"2020. június. 09. 05:59","title":"Betiltották a fojtófogást Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Ami késik, nem múlik. ","shortLead":"Ami késik, nem múlik. ","id":"20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdd4a79e-773f-47c0-95ce-b0334920984d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5502121-db43-489d-a485-10caa86363e4","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Jovo_nyartol_tilthatnak_be_egyes_egyszer_hasznalatos_muanyagokat","timestamp":"2020. június. 08. 13:42","title":"Jövő nyártól tilthatják be az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási reformját. A kísérlet első szakasza most lezárul. Három hónap távoktatás során minden iskola, minden tanár és minden gyerek új tapasztalatokkal, tanulságokkal, módszerekkel és ismeretekkel gazdagodott.","shortLead":"Tíz év megátalkodott, vaskalapos tespedés után a koronavírus kikényszerítette Magyarország legnagyobb oktatási...","id":"202023_zart_osztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc5e19b-f6d8-4986-961a-182bd40e3611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30681e7a-0bea-4979-ada5-8eb885c040c6","keywords":null,"link":"/360/202023_zart_osztaly","timestamp":"2020. június. 08. 11:00","title":"Tóta W: A koronavírus a mi világháborúnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","shortLead":"A hatóságok nem hajlandóak kiadni az esetről készült felvételeket, a rendőrök vallomásai ellentmondanak egymásnak.","id":"20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7481229-ea28-4d58-b7c1-4228cc267fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b78f45a-43a6-490d-b739-093e52b3bb4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_netanjahu_tragedia_ijad_hallak","timestamp":"2020. június. 07. 18:10","title":"Netanjahu szerint is tragédia, hogy agyonlőttek egy autista palesztint az izraeli rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]