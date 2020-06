Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett, a szolgáltatónak viszont nem tetszett, hogy pont a Tienanmen téri eseményekről beszélgetnének.","shortLead":"A Humanitarian China nevű amerikai szervezet a mészárlás 31. évfordulójára Zoom-konferenciát szervezett...","id":"20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57842c3a-96c2-4bbc-9a1c-35f1e820efd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9edce2-e03a-4004-a8fd-15c17f84c45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_zoom_letiltas_videokonferencia_tienanmen_teri_meszarlas","timestamp":"2020. június. 11. 11:33","title":"A Zoom letiltotta az amerikai jogvédőket, akik a Tienanmen téri mészárlásról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati politikájának „a legnagyobb nettó haszonélvezője” – magyarázta Orbán Balázs azt, miért kell a fővárosnak is ugyanakkora szolidaritási hozzájárulást fizetnie, mint más „gazdag” önkormányzatoknak.","shortLead":"Budapest a leggazdagabb önkormányzat, amely „messze a legtöbb állami támogatást kapja”, és az elmúlt tíz év kormányzati...","id":"20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9882fcd0-9ac6-4083-aca2-c93126005f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e07d33f-fbbb-48ef-90e0-7d183b57fd87","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_orban_balazs_karacsony_gergely_budapest_fovaros_onkormanyzat","timestamp":"2020. június. 11. 13:05","title":"A kormány szerint „elvárható, hogy Budapest is támogassa a szegényebb településeket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

\r

","shortLead":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek...","id":"20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe18eb3b-d873-4ed1-8eb5-760709e063db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","timestamp":"2020. június. 10. 09:10","title":"Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és az Apple-nek).","shortLead":"A pletykák szerint nem jött össze a kínai BOE terve, hogy ők szállítsák az OLED kijelzőket a Samsungnak (és...","id":"20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b42aac-44c3-45b8-8a3a-4f95951b1ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1b9642-1cfb-4515-95aa-52acf82a4df3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_samsung_galaxy_s21_kijelzoje_oled_kijelzo_boe","timestamp":"2020. június. 10. 17:03","title":"Egy valamit már most tudni lehet a Samsung Galaxy S21-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami milliárdokból újítanak fel.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc érdekeltségeibe tartozó Hunguest Hotels szállodák közül azokat nem nyitják még meg, amelyeket állami...","id":"20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befb3327-8d75-455c-b254-52b0d94ead98","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Penteken_ujabb_Hunguest_szallodak_nyilnak_meg","timestamp":"2020. június. 11. 09:27","title":"Pénteken újabb Hunguest szállodák nyílnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","shortLead":"Kiderült, hogyan változott a pártok erősorrendje a járvány után.","id":"20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72277f4f-15dc-44a5-a212-0bec5552899b","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_partpreferencia_dk_momentum_mszp_jobbik_ellenzeki_partok","timestamp":"2020. június. 11. 07:09","title":"A DK a legerősebb, a Momentum a nagy visszatérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","shortLead":"A jelentős olajszennyezés miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök vészhelyzetet rendelt el.","id":"20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=476aafd5-4965-4cf8-a8a0-a440036b5999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8daf26-6e76-4c22-9d95-691c685eef30","keywords":null,"link":"/zhvg/20200611_norilszki_hoeromu_kornyezeti_katasztrofa_olajszennyezes","timestamp":"2020. június. 11. 05:25","title":"Őrizetbe vették a környezeti katasztrófát okozó norilszki hőerőmű három felsővezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]