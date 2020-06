Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között, megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Egy magyar sincs a világ 500 legjobb egyeteme között, megírta az Európai Bizottság, mi a baj a magyar gazdasággal...","id":"20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5af35a6-dde6-417a-a02b-c4ea52e0e1c3","keywords":null,"link":"/360/20200611_Radar360_A_korrupcio_nem_zavarja_a_magyarokat_Europat_igen","timestamp":"2020. június. 11. 08:00","title":"Radar360: A korrupció nem zavarja a magyarokat, Európát igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","shortLead":"A Jelly mini Cups zselékről van szó. A Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy semmi esetre se fogyasszák el a terméket.","id":"20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e36df1-f4da-4f14-8f79-b7844e9f1177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cfb1ff-a5e2-42d9-9a01-d441004b0d81","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_nebih_jelly_mini_cups_termekvisszahivas_fulladasveszely","timestamp":"2020. június. 11. 05:05","title":"Fulladásveszélyes édesség került a magyar boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","shortLead":"Napi 695 millió forintot költött sportra a kormány a veszélyhelyzet bevezetése óta.","id":"20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fcaf1a-2135-4d78-9709-e01a058bca44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef453e-0604-4054-b5ed-02e2f49af22f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200610_jarvanyhelyzet_sport_tamogatas","timestamp":"2020. június. 10. 18:19","title":"Járványhelyzetben is napi 695 millió forintot költött sportra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer vidáman úszkáló állat látható.","shortLead":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer...","id":"20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a52a4e-543d-4b36-84d7-cab18ceec1d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","timestamp":"2020. június. 11. 09:37","title":"64 ezer úszkáló teknőst videóztak a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","shortLead":"Fizetőssé kell válnia a Couchsurfingnek, ha túl akarják élni pénzügyi nehézségeiket.","id":"20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a3be15-3fc5-441e-a3bc-a912e15e9e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d98482-facf-490d-8a4f-f3be2ba30595","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_csod_Couchsurfing_kozossegi_oldal_utazas","timestamp":"2020. június. 11. 12:15","title":"A pénzügyi összeomlás szélére került egy utazós közösségi oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek kárára, mint a fehérekére. A cég most egy évre elvette a rendőröktől a rendszert.","shortLead":"Az Amazon Rekognition nevű szoftverét már eddig is sokat kritizálták, amiért többször tévedett a színesbőrű emberek...","id":"20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dad35d88-941d-4cc6-a639-834fc746c49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c4efd5-da86-4a54-ad88-2e8ea89e6dda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_arcfelismero_szoftver_amazon_rekognition_moratorium_megfigyeles","timestamp":"2020. június. 11. 18:03","title":"Letiltotta a rendőröket az arcfelismerő szoftvere használatáról az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","shortLead":"Némi halasztás után magyar idő szerint szerda este elérhetővé vált az új Android béta verziója.","id":"20200610_google_android_11_beta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0643ca30-b71c-4d2e-a9f6-df8601895fd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_google_android_11_beta","timestamp":"2020. június. 10. 20:55","title":"Kiadta a Google az Android 11 béta verzióját, ezek a mobilok kapták meg elsőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","shortLead":"Kecskeméttől a XXIII. kerületig követték a rendőrök a menekülő autót.","id":"20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02fd6d05-9b8f-413d-a9fd-d216fbf46fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_autos_uldozes_baleset_embercsempeszet","timestamp":"2020. június. 11. 22:06","title":"Autós üldözéssel és balesettel ért véget egy embercsempész útja Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]