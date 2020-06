Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű szolgáltatás válik. 2019-ben búcsút mondott Zuckerbergéknek, de most visszatér.","shortLead":"Chris Cox évekig dolgozott a közösségi oldalnál, gyakorlatilag végignézte, ahogy a kollégiumi honlapból világméretű...","id":"20200612_chris_cox_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b17752d6-79bc-413a-ab7c-105a699b586c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba27def9-297b-4ac8-829d-74fb1123790f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_chris_cox_facebook","timestamp":"2020. június. 12. 18:03","title":"Egy igazi veteránt sikerült visszacsábítania a Facebookhoz Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a1c2a0-5b07-4231-8ec2-3ddf0392e42e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hogy együtt virágoztassák fel Magyarországot.","shortLead":"Hogy együtt virágoztassák fel Magyarországot.","id":"20200612_DrMarias_uj_kepen_kibekul_Soros_es_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a1c2a0-5b07-4231-8ec2-3ddf0392e42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f8a33f-2e1b-4086-ba12-0b0fd118fb90","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_DrMarias_uj_kepen_kibekul_Soros_es_Orban","timestamp":"2020. június. 12. 08:30","title":"DrMáriás új képén kibékül Soros és Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 8. rész. Jászi Oszkár írását felolvassa: Znamenák István.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b500417-055c-4b91-8025-80144cd93a3c","keywords":null,"link":"/360/20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 12. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Jászi Oszkár: Az emigráció hazaárulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta a koronavírus. Az eljárásról és a kiemelt szervről képeket közölt a chicagói Northwestern Memorial kórház. Figyelem: a cikkben felkavaró kép látható!","shortLead":"Kettős tüdőátültetést kellett végrehajtani azon a húszas éveiben járó amerikai nőn, akinek szervezetét megtámadta...","id":"20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ceeb692-4b2c-4e91-9f78-ad9f517ad920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69cba87-3f0b-43a8-b7cb-f58af586de23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_koronavirus_fertozes_tudoatultetes_transzplantacio_tudo","timestamp":"2020. június. 12. 20:03","title":"Mutatjuk közelről: ilyenné vált egy fiatal koronavírus-beteg tüdeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. A koronavírus mellett a költségvetésről is beszélt.","shortLead":"Nem is a pénz mennyisége, hanem az értelmes elköltése a lényeg – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli...","id":"20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf9de37a-b3c7-418d-a6e6-f1bc974187ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ed006f-2ab7-4823-981d-61cdf21c4186","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Orban_A_koronavirus_elleni_vedekezes_elsosorban_az_embereken_mulik_nem_az_egeszsegugyon","timestamp":"2020. június. 12. 08:01","title":"Orbán: A koronavírus elleni védekezés elsősorban az embereken múlik, nem az egészségügyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Húsz embert ápolnak lélegeztetőgépen.","id":"20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f7f099-32a7-4b8d-81fc-86b978d04d41","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Elhunyt_ket_beteg_1051_aktiv_fertozottrol_tudni","timestamp":"2020. június. 12. 08:37","title":"Elhunyt két beteg, 1051 aktív fertőzöttről tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","shortLead":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","id":"20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dfada-3edf-453f-a4d6-0ec06aced7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","timestamp":"2020. június. 12. 12:05","title":"Együtt jár az üres vonat és a pótlóbusza több magyar vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Under Armour a sportolók igényeit figyelembe véve dobott piacra szájmaszkokat.\r

","id":"20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5389fc98-1acd-43b7-aadd-7a3603a9af4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b735c6-04c3-4216-a2d1-ece47f078853","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sportolo_maszk_szajmaszk_koronavirus_underarmour","timestamp":"2020. június. 12. 18:15","title":"Már kifejezetten profi sportolóknak is készítenek maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]