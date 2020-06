Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8697c19b-a0fa-4e3b-b05a-c50bbea7c915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1-es világbajnok szenvedélyes hangú üzenetben állt ki a tüntetések mellett.","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok szenvedélyes hangú üzenetben állt ki a tüntetések mellett.","id":"20200614_Lewis_Hamilton_is_ledontene_a_rasszista_szobrokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8697c19b-a0fa-4e3b-b05a-c50bbea7c915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e48bc70-7474-4f53-92da-343083cd99f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Lewis_Hamilton_is_ledontene_a_rasszista_szobrokat","timestamp":"2020. június. 14. 08:06","title":"Lewis Hamilton is ledöntené a rasszista szobrokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","shortLead":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","id":"20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bbdeb7-e814-4b8a-bf21-597f37b1eb68","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","timestamp":"2020. június. 13. 20:46","title":"Lemondott a „vasalódeszkás tanárt” a diákjaitól eltiltó tankerületi igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","shortLead":"Beáztak a heves esőzés miatt. ","id":"20200614_Eso_vihar_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4242905a-282b-47aa-a9db-8c889b4ae734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21aba1a1-ac26-49a7-a292-bf8c255b469c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Eso_vihar_Budapest","timestamp":"2020. június. 14. 16:17","title":"Az aluljárókat és az Árkádot sem kímélte a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot szeleteltek.\r

","shortLead":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot...","id":"20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cffcc2-aba3-42b0-8ab3-51b40f619ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","timestamp":"2020. június. 13. 07:33","title":"Koronavírusos góccá válhatott a pekingi nagybani piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását az unokájára bízza.","shortLead":"Hat évtized után lemond a Hello Kitty figurát kitaláló japán vállalat alapítója, és a bajban lévő cég irányítását...","id":"20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb4f399-e497-4c65-a7c8-601ee5b809de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce24174-fdd7-4bc7-86ae-126be3fbf1de","keywords":null,"link":"/kkv/20200613_A_Hello_Kitty_japan_mesefigura_uj_fonokot_kap","timestamp":"2020. június. 13. 17:34","title":"Új főnököt kap Hello Kitty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők anyagi megbecsülésére szánt hűségprémiumra sem lesz fedezet. Az óvodák megmentésére hozott tervet ugyanis egyetlen tollvonással dobta vissza a fővárosi kormányhivatal, a beígért pénzt pedig az állam viszi a vészhelyzetre hivatkozva.","shortLead":"Még az ág is húzza a 18. kerületi önkormányzatot: óvodabezárásokra kényszerülhet, és könnyen lehet, hogy az óvónők...","id":"20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236b99fa-209e-446e-b767-752d5fd7bd29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c70840-c707-4d27-975d-8256d40787df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Szintet_lepett_a_kormany_es_az_onkormanyzatok_harca_ovodabezarasok_johetnek","timestamp":"2020. június. 13. 07:00","title":"A 18. kerületi óvodáknál folytatódik az önkormányzatok és a kormány harca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők indulatossá és védekezővé válnak az altatási stratégiájukkal kapcsolatban, különösen, ha úgy érzik, megtalálták a megfelelően működő módszert, és erre valaki azt mondja: a síró kisbaba magára hagyása éjszaka nem bölcs dolog.","shortLead":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők...","id":"20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de0f484-3307-4b81-b529-24e6107b5b2c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","timestamp":"2020. június. 14. 19:15","title":"Hogyan altassunk el egy kisbabát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]