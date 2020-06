Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","shortLead":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","id":"20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc55e83-e407-4ac5-9ee9-6a9987ff2dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","timestamp":"2020. június. 14. 09:25","title":"Tizenhárom másodpercen múlt a zebrán mobilozó fiatal élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé. Milliárdokat szánnak az infrastruktúra fejlesztésére.","shortLead":"A járványügyi korlátozások idején újrafelfedezett kerékpár válhat az európai városok fő közlekedési eszközévé...","id":"202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a4c3dc-19e9-4c0b-92a8-a4b84cf61f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62831c80-b054-41e8-a30d-579288a10135","keywords":null,"link":"/360/202024__kerekparos_fejlesztesek__londoni_pelda__europai_bicikliutak__karikaturak","timestamp":"2020. június. 15. 13:00","title":"Haszna is volt a járványnak: biciklisparadicsommá válhatnak a nagyvárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiállt a testnevelő mellett. ","shortLead":"Kiállt a testnevelő mellett. ","id":"20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b45c7776-1fad-4adc-be7d-2d47d492b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"937cccb3-282a-4458-8942-59c0fdd57759","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Sebestyen_Balazs_vasalodeszkas_foto_kreativ_tanarok","timestamp":"2020. június. 14. 14:59","title":"Sebestyén Balázs vasalódeszkás fotóval élteti a kreatív tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt őrizetbe vettek.","shortLead":"Az unokája szerint elképzelhető, hogy múzeumban lenne a helye. Londonban összecsapások voltak, száznál több tüntetőt...","id":"20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc4d7c01-2b8e-4837-a47b-52557f010a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b187ddb6-7ffa-4467-988a-e6f0b8cad985","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Mar_vedeni_kell_Winston_Churchill_szobrat","timestamp":"2020. június. 14. 09:48","title":"Már védeni kell Winston Churchill szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Vajon a nemi szerepek összemosódásával változik a függőségek nemi eloszlása? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus most induló, háromrészes cikksorozata többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen...","id":"20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b84aa-5a6e-4b6e-b296-68f3a584032c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","timestamp":"2020. június. 14. 20:15","title":"Mit titkolnak a nők? Például a szenvedélybetegségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérik, mi a helyzet. ","shortLead":"Felmérik, mi a helyzet. ","id":"20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e76e056-ce89-4fd1-a420-706fd001da09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Tesztudules_nemetek_Spanyolorszag","timestamp":"2020. június. 14. 19:54","title":"Közel 11 ezer német megy \"tesztüdülésre\" Spanyolországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de Magyarország kilóg a sorból. ","shortLead":"A koronavírus-krízis közepette egyre optimistább a világ az Ipsos 27 országot vizsgáló kutatássorozata alapján, de...","id":"20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6439c5ca-7498-4c38-811f-6ebb7c2e5e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81071659-a260-4fb6-a380-03b52582498b","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_ipsos_miert_aggodnak_a_magyarok","timestamp":"2020. június. 15. 15:59","title":"Az egészségügy helyzete és a korrupció a koronavírusnál is jobban aggasztja a magyarokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]