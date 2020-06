Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni a Google-fiókjába.","shortLead":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni...","id":"20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01280d-d919-43ad-aa4d-6715602312f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","timestamp":"2020. június. 17. 17:03","title":"Figyelje a mobilját: ha ilyen értesítést küld a Google, veszélyben lehet a fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","shortLead":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","id":"20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0c6de5-881d-473d-8f63-d687b4d1a1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","timestamp":"2020. június. 16. 06:09","title":"Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","shortLead":"A brit trónörökös az ízeket sem érzi még rendesen.","id":"20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f6223b-5edd-4fc9-a27b-f87a2615ee3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2d23f6-7af1-4529-b686-6d56d2a7d534","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Karoly_hercegnek_meg_nem_teljesen_tert_vissza_a_szaglasa_a_koronavirusfertozese_utan","timestamp":"2020. június. 17. 16:36","title":"Károly hercegnek még nem teljesen tért vissza a szaglása a koronavírus-fertőzése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f165584-f021-4418-aef1-d1136461bac3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi interaktív térkép segítségével közelebbi képet kaphat az egyes országok és városok élethűen arányosított méretéről.","shortLead":"Az alábbi interaktív térkép segítségével közelebbi képet kaphat az egyes országok és városok élethűen arányosított...","id":"20200617_terkepeszet_terkep_orszaghatar_orszagok_aranyos_meretei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f165584-f021-4418-aef1-d1136461bac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67cb68-b351-4bcd-b318-f4547ebcb114","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_terkepeszet_terkep_orszaghatar_orszagok_aranyos_meretei","timestamp":"2020. június. 17. 08:03","title":"Sokan meg fognak lepődni: ezen a térképen megnézheti az országok és városok valós méreteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a502abf5-35cc-42af-9ed9-d0058c93c535","c_author":"T. 