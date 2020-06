Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hetente milliószámra engedhetnek szabadon genetikailag módosított szúnyogokat nyáron Texas és Florida állam egy-egy megyéjében. ","shortLead":"Hetente milliószámra engedhetnek szabadon genetikailag módosított szúnyogokat nyáron Texas és Florida állam egy-egy...","id":"202024_genmodositott_szunyogok_azusaban_nem_csipik_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d27613f1-ba30-43d0-b119-b47892a85993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c6db2c-6047-46af-aa5a-e672b82b934f","keywords":null,"link":"/360/202024_genmodositott_szunyogok_azusaban_nem_csipik_oket","timestamp":"2020. június. 13. 08:45","title":"„Megpiszkált” szúnyogokat küldenek a többi közé, hogy csak a nem csípő hímek maradjanak életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben éppen a legrózsaszínebb egyedeket találják legszebbnek, most kiderült, hogy éppen azok küzdenek a legagresszívebben társaikkal, ha táplálékról van szó.","shortLead":"A tollazat színe fontos szerepet játszik a flamingók bonyolult társadalmi struktúrájában. Miközben ránézésre legtöbben...","id":"20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677caef4-ce87-456d-a3cd-e47f66955673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6e0556-b5b4-4c35-8292-51079f153eb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_rozsaszin_flamingok_agresszio_taplalekszerzes_dominancia","timestamp":"2020. június. 13. 14:03","title":"Kiábrándító dolgot derítettek ki tudósok a rózsaszín flamingókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt pénzügyi válságának leküzdésére - közölte Száeb Erekát palesztin főtárgyaló szombaton a Palesztina Hangja rádiónak adott interjújában.","shortLead":"A Palesztin Hatóság (PH) azt kérte az arab országoktól, hogy biztosítsanak számára havi 100 millió dollár hitelt...","id":"20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e424f5d-4053-43d9-81a4-10fd5de35cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf4aa6c-61c6-450f-8f7f-1f61200e7424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_A_palesztinok_havi_100_millio_dollart_kernek_az_arab_allamoktol","timestamp":"2020. június. 13. 16:40","title":"A palesztinok havi 100 millió dollárt kérnek az arab államoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","shortLead":"Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat. ","id":"20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74b3043-39be-47b0-acc5-d7805df61c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f1d57-88fb-4665-a952-3ad547bb832c","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Emmi_egeszsegugyi_dolgozok_juttatas","timestamp":"2020. június. 14. 21:06","title":"Emmi: nem az egészségügyi dolgozók feladata igényelni az egyszeri juttatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hónap múlva meg is tartják a párt első kongresszusát.","shortLead":"Egy hónap múlva meg is tartják a párt első kongresszusát.","id":"20200614_Hivatalos_az_ISZOMM_bejegyeztek_Szanyi_Tibor_partjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0024a2c4-fd46-4faa-b7a6-da109ebe19e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c957ef19-1777-407a-829c-a2f3d817142f","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Hivatalos_az_ISZOMM_bejegyeztek_Szanyi_Tibor_partjat","timestamp":"2020. június. 14. 11:19","title":"Hivatalos az ISZOMM: bejegyezték Szanyi Tibor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból a 17 európai országból érkeznek, amelyekben az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya.","shortLead":"Románia hétfőtől nem küldi már kéthetes otthoni vagy hatósági elkülönítőbe azokat a tünetmentes utasokat, akik abból...","id":"20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a437aac-6755-4079-abb7-c209509438a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Nem_kuldik_elkulonitobe_Romaniaban_a_Magyarorszagrol_es_masik_16_orszagbol_erkezoket","timestamp":"2020. június. 13. 21:42","title":"Nem küldik elkülönítőbe Romániában a Magyarországról érkezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]