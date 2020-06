Mindössze 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 4094 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írta a koronavírusról tájékoztató kormányzati oldal vasárnap.

Az elmúlt 24 órában nincs újabb elhunyt, így változatlanul 570 az elhunytak száma, 2589-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 935 fő. Az aktív fertőzöttek 39 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti.

185 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

Megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség.

Ugyanakkor a járványveszély nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre továbbra is szükség van.

Arra is emlékeztetnek, hogy a maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot ugyancsak helyettesítheti a szájat és az orrot eltakaró sál, vagy kendő is.

Továbbá a 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja is megszűnt.