Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és semmit) sem bíznak a véletlenre. Van iskola, amelyik olyan lelkes lett, hogy a levelet ki is tette az oldalára.","shortLead":"A kormányfő nagyon belejött ebbe a műfajba: kaptak üzenetet a diplomázók, most meg az érettségizők is. Senkit (és...","id":"20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233e6448-07c9-474a-aea1-7da317ed1f47","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Orban_Viktor_az_erettsegizoknek_is_levelet_ir","timestamp":"2020. június. 21. 10:02","title":"Ha egy üzlet beindul: Orbán Viktor az érettségizőknek is levelet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen a légitársaságnak is.","shortLead":"Új megoldás van születőben arra, hogyan ne legyen rémálom a hosszú utazás, és közben kifizetődő legyen...","id":"20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7781e8d1-684b-4f96-8000-9224f85c1df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e15624f-4f50-448b-b422-0d17981b7efe","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_Jon_a_ketszintes_halofulke_a_repulesben","timestamp":"2020. június. 22. 13:21","title":"Jön a kétszintes hálófülke a repülésben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 71 éves férfi fűnyírás közben lett rosszul, felesége nem csak segítséget kért, fontos adatokat is küldött a gyors életmentéshez.","shortLead":"A 71 éves férfi fűnyírás közben lett rosszul, felesége nem csak segítséget kért, fontos adatokat is küldött a gyors...","id":"20200620_eletmento_alkalmazas_letoltes_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aa2e68-e402-4d76-9a67-8249b0f86df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_eletmento_alkalmazas_letoltes_android_ios","timestamp":"2020. június. 20. 16:55","title":"Az ingyenes ÉletMentő alkalmazással mentették meg egy budapesti férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=969e10cc-ed18-4d45-a574-0f34f955561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216dc063-4594-4d99-aff1-c1ccb51a8bb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_messenger_uzenetek_lezarasa_felkapcsolt_villany_lehallgatas_ps5_ara_operativ_torzs_memek","timestamp":"2020. június. 21. 12:03","title":"Ez történt: előkerült egy új Facebook Messenger-funkció, amivel lezárhatja az üzeneteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A turizmus komoly veszteségeket szenvedett el az elmúlt hónapokban, amelyek nem múlnak el nyomtalanul - véli Indra Dániel, a KPMG igazgatója.","shortLead":"A turizmus komoly veszteségeket szenvedett el az elmúlt hónapokban, amelyek nem múlnak el nyomtalanul - véli Indra...","id":"20200620_Mar_nem_lesz_eleg_azt_uzenni_hogy_a_szalloda_tiszta_azt_is_hozza_kell_tenni_hogy_virusmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f0168-cd13-4255-af32-e5d9467fdf4c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_Mar_nem_lesz_eleg_azt_uzenni_hogy_a_szalloda_tiszta_azt_is_hozza_kell_tenni_hogy_virusmentes","timestamp":"2020. június. 20. 16:09","title":"“Már nem lesz elég azt üzenni, hogy a szálloda tiszta, azt is hozzá kell tenni, hogy vírusmentes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal indokolja a konszern.","shortLead":"Hatezer munkahelyet szüntet meg a BMW, gyakorlatilag mindet Németországban. A leépítéseket a csökkenő eladásokkal...","id":"20200622_leepites_bmw_munkahely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb1c6967-14f6-41f2-a21c-aa2274d3e6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90034f31-8ab7-4a96-b5d2-7e0034a70f17","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_leepites_bmw_munkahely","timestamp":"2020. június. 22. 13:45","title":"Komoly leépítést jelentett be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]