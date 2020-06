Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk óriásiak. ","shortLead":"Amit nem a tavaszi fagyok vittek el, azt az aszály és az elmúlt időszak csapadékos időjárása tette tönkre. A károk...","id":"20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340c8a27-be54-4d64-9d5c-ef9abe369e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675ea1e9-a643-4da9-9325-e7ecd3ab5aa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_A_hazai_gyumolcstermes_tobb_mint_fele_elpusztult","timestamp":"2020. június. 21. 09:32","title":"A hazai gyümölcstermés több mint fele elpusztult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","shortLead":"Erős szél, zápor, zivatar, felhőszakadás – ez vár ránk vasárnap","id":"20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7947e9d-7588-434a-9eca-bfcdfa67473e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7760209-744a-415d-8065-18580ad2a782","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Akar_felhoszakadas_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2020. június. 21. 08:05","title":"Ne reméljen mára sem jó időt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja a teljes juttatást. ","shortLead":"Egy fideszes törvényjavaslattal enyhítenénk az életjáradék szabályain, így Benedek Tibor özvegye is megkaphatja...","id":"20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08fc47db-3d74-4b95-855c-59c13dde95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b35c976-dd09-40ce-847f-a15e81700eae","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Novelnek_az_olimpikonok_ozvegyeinek_jaradekat","timestamp":"2020. június. 21. 18:45","title":"Növelnék az olimpikonok özvegyeinek járadékát, Epres Panni is nagyobb támogatást kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 71 éves férfi fűnyírás közben lett rosszul, felesége nem csak segítséget kért, fontos adatokat is küldött a gyors életmentéshez.","shortLead":"A 71 éves férfi fűnyírás közben lett rosszul, felesége nem csak segítséget kért, fontos adatokat is küldött a gyors...","id":"20200620_eletmento_alkalmazas_letoltes_android_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aa2e68-e402-4d76-9a67-8249b0f86df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_eletmento_alkalmazas_letoltes_android_ios","timestamp":"2020. június. 20. 16:55","title":"Az ingyenes ÉletMentő alkalmazással mentették meg egy budapesti férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","shortLead":"A bajor gyártó munkatársai ezúttal nagyon óvatosan nyúltak hozzá a sportautó külsejéhez és belsejéhez. ","id":"20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f896354d-1984-4743-8aa1-b2a794af2caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6799eb6f-f388-44b3-8fa3-19d8360d41c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_szolid_arannyal_emeli_a_bmw_a_8as_kupe_eleganciajat","timestamp":"2020. június. 22. 09:21","title":"Szolid arannyal emeli a BMW a 8-as kupé eleganciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","shortLead":"Azért nem huny mindenki szemet a korrupció fölött Magyarországon.","id":"20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23be62c-361c-4479-a99f-c0fa04f0b1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_korrupcio_magyarorszag_kutatas_magyar_fiatalok","timestamp":"2020. június. 20. 20:45","title":"Korrupció? A magyar fiatalok már nem olyan elnézőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","shortLead":"Korábban 10-50 centiméteres kődarabok zúdultak a vasúti pályára.","id":"20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cccaca11-9381-4857-92c6-916534cc9a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a5d514-210f-453e-a9d2-3a132d3da614","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200620_nagymaros_szob_vonatkozlekedes_sarlavina_kodarab","timestamp":"2020. június. 20. 14:53","title":"Elképesztő sár- és kőlavina a síneken: július előtt nem lesz vonatközlekedés Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","shortLead":"Korszerű, multifunkcionális pálya lesz ez – jelentette be Palkovics miniszter.","id":"20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26101c08-a84a-4f50-b4e9-2ef845d62aa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_MotoGPpalyat_epit_a_kormany_Hajdunanasnal","timestamp":"2020. június. 20. 15:18","title":"65 milliárdból épít MotoGP-pályát a kormány Hajdúnánásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]