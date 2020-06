Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","shortLead":"Kamu jegyfoglalásokkal trollkodták szét az amerikai elnök újraválasztási kampánygyűlését.","id":"20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f74a376-faf9-467b-a840-fcd9d7525cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd023bf-8b23-4c77-a1b7-000ba5913359","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_A_TikTok_felhasznaloi_szabotaltak_Trump_kampanygyuleset","timestamp":"2020. június. 21. 20:50","title":"TikTok-felhasználók trollkodták szét Trump kampánygyűlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","shortLead":"A korábbi befektetésekkel együtt az AImotive tőkeereje 75 millió dollár fölé emelkedett.","id":"20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddab6bd9-ed90-4621-9244-4d98f125f54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13201285-e6d5-4c45-a1af-9cc10c1fb10d","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_tokebefektetes_aimotive_onvezeto_auto_varga_mihaly","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"Hatmilliárdos tőkbefektetést kapott a magyar önvezetőautó-projekt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","id":"20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec969a72-b7e6-4678-b59f-01bb0c07f9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","timestamp":"2020. június. 22. 08:10","title":"Orbán is gratulált a szerb elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból. Ötven éve halt Fekete István, a Vuk, a Tüskevár és számtalan népszerű regény szerzője. A kommunizmusban kezdetben nem volt \"perspektivikus káder”, de később apolitikus művei hatalmas példányszámban jelenhettek meg. ","shortLead":"Valószínűleg nincs ember idehaza, aki nem ismeri a műveit, ha nem könyvből, hát filmből, rajzfilmből, tévésorozatból...","id":"20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bf705da-45b4-4434-ba1e-70551c304692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a34735-8602-4c4b-b439-e0e5d34e09a2","keywords":null,"link":"/360/20200623_Fekete_Istvan_a_megszuntetve_megorzott_iro","timestamp":"2020. június. 23. 13:00","title":"Csak Jókait olvasták többen, de az akadémiai irodalomtörténet nem akart tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört összecsapásban. A véres tömegverekedés egy mindkét állam által magáénak követelt himalájai területen robbant ki, és minden bizonnyal lesznek újabb fordulói is.","shortLead":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört...","id":"20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30928-50d1-4c47-acaa-6c3ece190759","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 17:00","title":"Izgatott óriások: furcsa háború a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos pontjáról látható volt.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is lefotózták a vasárnapi gyűrűs napfogyatkozást, amely a világ számos...","id":"20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b4e3da3-97ba-4157-a81b-9071c7aac83e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb31c7e-950d-4db1-b826-2f699608bb63","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_gyurus_napfogyatkozas_kepek_fotok_hatterkep_iss_nemzetkozi_urallomas_urhajosok","timestamp":"2020. június. 22. 15:03","title":"Ez lesz az új háttérképe: az űrből is lefotózták a hét végi gyűrűs napfogyatkozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány alatt nehezebben jutottak hozzá az adagjukhoz - figyelmeztet Fazekas Zsolt, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet munkatársa. Az osztályuk immár újra működik, de megtartják az elmúlt hónapokban bevált online konzultációk lehetőségét is.","shortLead":"A súlyosabb elvonási tünetek sok esetben idéznek elő erőszakos cselekedeteket, például azért, mert a függők a járvány...","id":"202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a53ad-c755-4523-9fbf-7962c79bc7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f83b1b4-7351-474e-8303-dedb292809b5","keywords":null,"link":"/360/202025__fazekas_zsolt__fuggosegekrol_online_terapiarol__elvonasi_tunetek","timestamp":"2020. június. 22. 13:00","title":"Rászoktak az online terápiára a szenvedélybetegek a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót, hogy az adott termék előállítása során érte-e veszteség a természetet.","shortLead":"Még idén bevezeti azt a címkét a számítógépes kiegészítőiről ismert Logitech, amely arról informálja majd a vásárlót...","id":"20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a94c5fe-5b80-4f06-b9c1-2e4db9dc8c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83bad839-2106-4946-927b-f7d626e96290","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_logitech_karbonlabnyom_cimke_karbonsemleges_termekek","timestamp":"2020. június. 23. 10:03","title":"Egérre, billentyűzetre, mindenre – fontos címke kerül a Logitech termékek dobozára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]