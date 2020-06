Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem elnökének egy év múlva jár le a megbízatása, és nem indul újra a posztért.","shortLead":"Az egyetem elnökének egy év múlva jár le a megbízatása, és nem indul újra a posztért.","id":"20200623_CEU_rektor_Michale_Ignatieff_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8032032e-80f2-40f8-901c-b0b90093b393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca209e5e-3330-4170-b035-e89bca74fe89","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_CEU_rektor_Michale_Ignatieff_elnok","timestamp":"2020. június. 23. 15:37","title":"Távozik a CEU rektori posztjáról Michael Ignatieff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","shortLead":"Ő a válogatott csapatkapitánya, \"ezáltal méltó és érdemes a diplomata-útlevélre\".","id":"20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc95d25-89b0-409c-90c0-9f9667519132","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_diplomata_utlevel_dzsudzsak_balazs_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. június. 23. 07:21","title":"Megírták, miért kapott diplomata-útlevelet Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok lakáshitelest. Ez ugyanis lefelé fogja húzni a BUBOR-t, amihez a változó kamatú ingatlanhitelek nagy része kötött. A jegybank deklaráltan fel akarja pörgetni a lakossági fogyasztást, hogy meglegyen az áhított V alakú gazdasági visszapattanás.","shortLead":"Nem is annyira az alapkamat, hanem azzal együtt a jegybank egyhetes betéti eszköze kamatának csökkentése érint sok...","id":"20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3833960d-a05b-479f-84f5-acd91b55c2ce","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Az_atlag_lakashiteles_is_meg_fogja_erezni_az_alapkamat_csokkenteset","timestamp":"2020. június. 23. 16:42","title":"Az átlag lakáshiteles is meg fogja érezni az alapkamat csökkentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak köszönhetően. ","shortLead":"Minél erősebben süt a nap, annál hidegebb van benn – méghozzá áram és gépek nélkül, mindössze egy festékbevonatnak...","id":"202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43c222fa-4dff-4828-a78c-b3b40771cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b257ba9-6105-4934-b398-f8de6482756c","keywords":null,"link":"/360/202025_huteni_kepes_festek_fenykondi","timestamp":"2020. június. 22. 15:30","title":"Minél jobban süt rá a nap, annál hidegebbet csinál bent egy újfajta festék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Facebookon tett közzé egy képet.","id":"20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0662259e-2923-4e75-a512-9791bd410e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec969a72-b7e6-4678-b59f-01bb0c07f9f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Orban_Vucsics_szerb_valasztas","timestamp":"2020. június. 22. 08:10","title":"Orbán is gratulált a szerb elnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","shortLead":"2590-en felgyógyultak már a koronavírusból.","id":"20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939b5c8-93b6-4fe2-807f-0e584a790fad","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_koronavirus_fertozes_covid_19","timestamp":"2020. június. 22. 09:01","title":"Mindössze nyolc új fertőzöttet regisztráltak, két beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","shortLead":"Bálint György vasárnap este hunyt el, 100 évesen. ","id":"20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64dbb34f-5b20-466e-b552-660d21007db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688a4880-b3d0-43cf-a465-bdd23bb44cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_Fovaros_sajat_halottjanak_tekinti_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. június. 23. 12:52","title":"A Főváros saját halottjának tekinti Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","shortLead":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","id":"20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e594aefd-3a18-4117-8d95-f0fe8b9f8586","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2020. június. 23. 12:11","title":"Megtarthatják a Pride-ot augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]