[{"available":true,"c_guid":"4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","shortLead":"Trianon is, a szovjet hadsereg is kezelhető volt vésővel, kalapáccsal. ","id":"20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ff3fc2d-6254-49f6-8ff7-2dcea1d92f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e909b948-58b4-4a2f-a3b3-0e882b63db8a","keywords":null,"link":"/360/20200620_Pokorni_Turul_szobor_atminosites","timestamp":"2020. június. 21. 15:00","title":"Trónörökösből vadász, Magyar Fájdalomból strandoló nő: nem Pokornié lenne az első emlékmű-átminősítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus elleni vakcinára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Pozíciót vesztett az Index főszerkesztője, veszélyben a budapesti felújítások, szuperkoncerten gyűjtenek a koronavírus...","id":"20200623_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2528e4-3b8d-48ae-bc75-ac61a1765ea5","keywords":null,"link":"/360/20200623_Radar360","timestamp":"2020. június. 23. 08:00","title":"Radar360: Sokan leéghetnek – átvitt értelemben és szó szerint is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható, bárhova magunkkal vihető. Teszten a kompaktsága ellenére is egészen izmos új Huawei MateBook 13.","shortLead":"A kínai gyártó új hordozható számítógépe olyan kicsi és könnyű, hogy szinte bármilyen táskába könnyen becsúsztatható...","id":"20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bee9d31e-ed15-4d6a-9380-dd6bd52a14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072253ce-60be-4227-8f8f-cc40ffa12e3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_huawei_matebook_13_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2020. június. 21. 13:30","title":"Telefonban mindenki ismeri a Huaweit – de vajon milyen a laptopja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","shortLead":"A paralimpikon pénteken szenvedett súlyos balesetet.","id":"20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad8182f-51d0-45ab-af87-022d0882d5f7","keywords":null,"link":"/sport/20200621_Kuzdenek_az_orvosok_Alex_Zanardi_eleteert","timestamp":"2020. június. 21. 21:44","title":"Küzdenek az orvosok Alex Zanardi életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","shortLead":"Hat embert állítottak elő a rendőrök Örkényben egy eldurvult családi vita után. \r

\r

","id":"20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e69edfd-32d4-40ba-a681-70680507c8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e613f722-6333-4cae-bb60-408f04d69a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Lovoldozes_Orkenyben_ahogy_megallt_a_haz_elott_mar_zaporoztak_betondarabok","timestamp":"2020. június. 21. 15:59","title":"Lövöldözés Örkényben: \"ahogy megállt a ház előtt, már záporoztak a betondarabok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tippelt például Ön az 1-re?","shortLead":"Tippelt például Ön az 1-re?","id":"20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa5a89-ce94-4531-9008-3bf0c2a2aa1a","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Nagy_a_szoras_a_hatos_lotto_e_heti_szamainal","timestamp":"2020. június. 21. 17:26","title":"Nagy a szórás a hatos lottó e heti számainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4285df5f-ec7e-4b40-b002-8b7ec925a6d3","c_author":"Billingo","category":"brandcontent","description":"Júliustól jelentősen átalakul a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen elindul a NAV 2.0. Milyen változásokat hoz ez a vállalkozások életében? És milyen lehetőségük van a cégeknek arra, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak? Ezt szedtük össze 5 pontban.\r

","shortLead":"Júliustól jelentősen átalakul a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen elindul a NAV 2.0...","id":"billingo_20200622_5_dolog_NAV_20_online_szamlazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4285df5f-ec7e-4b40-b002-8b7ec925a6d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f01bda9-ee57-4aa2-be1c-9487c6e39afb","keywords":null,"link":"/brandcontent/billingo_20200622_5_dolog_NAV_20_online_szamlazas","timestamp":"2020. június. 22. 17:30","title":"5 dolog, ami megváltozik, ha jön a NAV 2.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","shortLead":"A szakembert Orbán Viktor javasolta a posztra.\r

","id":"20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b76800c-00a7-4bac-8504-e04e96bd57c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa5b074-95a1-42a0-b688-da3db3f46f30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200622_Virag_Barnabas_MNB_alelnoke","timestamp":"2020. június. 22. 12:50","title":"Új alelnöke lett az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]