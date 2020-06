Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=437d516c-3695-41c9-ba19-76b34dd97611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67746c9a-d9f2-4861-a4ad-402bb0156ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_Marabu_Feknyuz_Indexhu","timestamp":"2020. június. 24. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Index.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint a szociális ágazat dolgozóinak is kitalálnak valamilyen köszönetet.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a szociális ágazat dolgozóinak is kitalálnak valamilyen köszönetet.","id":"20200624_horvath_ildiko_egeszsegugy_mutet_varolista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa5ea36-cbee-4d9f-a346-4c75727cd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed20b5b-7edd-49b6-979d-1fc1f25923f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_horvath_ildiko_egeszsegugy_mutet_varolista","timestamp":"2020. június. 24. 13:05","title":"Államtitkár: A járvány alatt csökkent a műtéti várólisták hossza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","shortLead":"Az Adria Tour tenisztorna résztvevői sorban jelentik be, hogy megfertőződtek.","id":"20200623_djokovic_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbab06d-e729-4151-bb34-a6bfeefa55d4","keywords":null,"link":"/sport/20200623_djokovic_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 14:56","title":"Djokovic megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint depressziós volt.","id":"20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a44416-2e03-4d5b-bbdd-c850a18ffd8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a71f1f-8843-4886-bc6c-7cd4867e13b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Ongyilkos_lett_Steve_Bing_producer","timestamp":"2020. június. 23. 10:43","title":"Öngyilkos lett Steve Bing producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben betiltott volna. A brüsszeli Politico összegyűjtötte azokat a részeket, amelyek Trump nézeteit tartalmazzák az Európai Unióról, annak vezetőiről és a nagyobb tagállamok első embereiről.","shortLead":"Kedden jelent meg John Bolton egykori nemzetbiztonsági tanácsadó könyve, amelyet a washingtoni vezetés legszívesebben...","id":"20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02d9ec41-ee73-459e-861b-352019442fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a20cd1-11dc-433a-9bd9-dafad31a54a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_A_latszat_csal_egy_kulonleges_ok_miatt_megis_kedveli_Trump_Angela_Merkelt","timestamp":"2020. június. 24. 13:35","title":"A látszat csal: egy különleges ok miatt mégis kedveli Trump Angela Merkelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen egyszerű.","shortLead":"A visszapattanásban része volt a Pénzügyminisztérium szerint a kormány lépéseinek, de a kilábalás nem lesz ilyen...","id":"20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f74edf-5d1d-460d-bc07-41ae5bc01023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296a924a-f97e-4b15-92eb-3dc9b57210f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_nagyon_durvan_visszaesett_aprilisban_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. június. 24. 11:37","title":"Nagyon durván visszaesett áprilisban a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","shortLead":"Inkább hosszabb távon lehet lakáspiaci és lakáshitelpiaci hatása az MNB keddi döntésének.","id":"20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592b6158-423a-400e-a714-baf9ff9bc750","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_lakasarak_havi_torleszto_kamatcsokkenes_mnb_jegybank","timestamp":"2020. június. 24. 08:58","title":"Mi lesz a havi törlesztéssel és a lakásárakkal a kamatcsökkenés után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]