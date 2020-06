MTVA székház-foglalás: Hadházyék nem láthatják a róluk szóló nyomozás iratait

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","shortLead":"A Restart Budapest Card 48 órán keresztül nyújt ingyenes és kedvezményes szolgáltatásokat.\r

","id":"20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2e993-fec1-41a8-ad38-367d1afe4e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88be575-25fb-4187-bce0-24dba726041d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_budapest_card_turizmus_kedvezmeny_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 19:25","title":"Új Budapest-kártyával rúgnák be a fővárosi turizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c2b6e1-295d-4353-8ed8-bb4a4290942f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"„Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó” – mondja az etológus, aki szerint a koronavírus elleni intézkedések arra jók voltak, hogy megtanultunk védekezni.","shortLead":"„Ne legyenek illúzióink, előbb-utóbb jön egy, az Ebolához hasonló gyilkos kórokozó” – mondja az etológus, aki szerint...","id":"202026_csanyi_vilmos_nem_biztos_hogy_vege_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96c2b6e1-295d-4353-8ed8-bb4a4290942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af454af6-b9b7-4a83-940b-b953851d7b47","keywords":null,"link":"/360/202026_csanyi_vilmos_nem_biztos_hogy_vege_van","timestamp":"2020. június. 25. 11:00","title":"Csányi Vilmos: Kiváló táptalaja van a vírusoknak, csodálkozom, hogy még mindig itt vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10 ezer érkezett be.","shortLead":"Orbán Viktor 8000 lélegeztetőgép beszerzését célozta be a járványhelyzet miatt, 16 ezer lett belőle, ebből eddig 10...","id":"20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57c8e5c-5798-4bf1-ab8b-19f4a1446692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200625_lelegeztetogep_kormany_300_milliard","timestamp":"2020. június. 25. 10:41","title":"Kétszer annyi lélegeztetőgépet vett a kormány 300 milliárdért, mint amennyire szükség lehetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","shortLead":"Egy magát autókereskedőnek valló férfi a városban repesztve mutatta meg, mit mutatnak az autói.","id":"20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c70e34f-aec9-4ab3-b5c4-a1df5dc31c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6436cf84-3908-406d-a232-001c9ef144d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_facebook_gyorshajtas_ujpest","timestamp":"2020. június. 24. 21:14","title":"Élőben közvetítette a Facebookon az autókereskedő, ahogy 120-al repeszt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","shortLead":"Komoly feltételeket szabott Brüsszel.","id":"20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e2ba62-10f5-4149-96b5-2f2a44256d92","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_a_Lufthansa_allami_mentocsomagjat","timestamp":"2020. június. 25. 16:16","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság a Lufthansa állami mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legalább 910 millió forint megy el az augusztus 20-i tűzijátékra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.