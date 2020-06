Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és Romániából.","shortLead":"Az esőzések után kialakult árhullám a vízszintemelkedés mellett 911 köbméter szemetet is hozott Ukrajnából és...","id":"20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3aed27a-9eba-46ea-94f4-1d3dadb09ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b875d-43db-4eea-aff9-30b0792277c4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_tisza_szemet_ukrajna_romania","timestamp":"2020. június. 24. 17:04","title":"Árad a Tisza, több száz köbméter szemetet hoz magával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","shortLead":"A jelek szerint az iOS 14-ben a háttérből is szólni fog a YouTube, de csak akkor, ha a videót a Safariban indítjuk el.","id":"20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f7db47-2143-45bd-9436-3a6088d03a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fae5c4-6e2b-42ca-b216-879f52cbfe45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_apple_iphone_ios_14_operacios_rendszer_youtube_video","timestamp":"2020. június. 25. 11:03","title":"Olyan funkció kerül az iOS 14-be, aminek nagyon nem fog örülni a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2a0f98-f6e8-4561-bae8-c253bd3827e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műtétnek happy end lett a vége.","shortLead":"A műtétnek happy end lett a vége.","id":"20200625_Korfuresszel_operaltak_le_a_tuzoltok_egy_no_ujjarol_a_raszorult_gyurut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df2a0f98-f6e8-4561-bae8-c253bd3827e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891222e2-6161-4b2a-be20-3851b70911eb","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Korfuresszel_operaltak_le_a_tuzoltok_egy_no_ujjarol_a_raszorult_gyurut","timestamp":"2020. június. 25. 09:10","title":"Körfűrésszel „operálták le” a tűzoltók egy nő ujjáról a rászorult gyűrűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro számítógépéhez készült.","shortLead":"A minőségi kiegészítőkért bizony komoly pénzeket kell fizetni. Ez még inkább igaz akkor, ha a termék az Apple Mac Pro...","id":"20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18af3fe4-2b86-41c5-b9d9-968d66ee6aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d99482b-6400-4ec3-9677-3e7272250f42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_nyeregtaska_nyereg_taska_mac_pro_apple_szamitogep","timestamp":"2020. június. 25. 19:40","title":"126 ezer forintba kerül a táska, amit az Apple méregdrága számítógépéhez terveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna rajongóinak.\r

\r

","shortLead":"Több jelenleg műsoron lévő produkció is kifut, ezért július 6-tól nem érdemes rutinból tévéznie a csatorna...","id":"20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a02aa09-ad32-4344-bea9-d12b59154184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772f2a20-1762-4d73-9f26-97e7ee74a15a","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Megkavarjak_rendesen_a_TV2_esti_musorrendjet","timestamp":"2020. június. 25. 14:51","title":"Megkavarják rendesen a TV2 esti műsorrendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak mindenkinél, de olyan is, amit kézzel lehet majd kapcsolgatni.","shortLead":"Több apró, de fontos változással állt elő a Google az adatvédelem terén. Van, amit automatikusan aktiválnak...","id":"20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df64a65-e727-41ff-b7be-336f45650c6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_google_biztonsagi_beallitasok_uj_funkciok_felhasznaloi_adatvedelem","timestamp":"2020. június. 24. 18:00","title":"Új kapcsolókat vezet be a Google, ezekre figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c9e534-a14b-48e4-9741-c13771c826e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újpalotai bevásárlóközpontot 600 embernek kellett elhagynia.\r

","shortLead":"Az újpalotai bevásárlóközpontot 600 embernek kellett elhagynia.\r

","id":"20200625_tuz_tuzoltok_asia_center","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c9e534-a14b-48e4-9741-c13771c826e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de739507-1ccb-4e04-ba01-103c9b5807c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_tuz_tuzoltok_asia_center","timestamp":"2020. június. 25. 17:07","title":"Tűz miatt kiürítették az Asia Centert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","shortLead":"Nem tudni, kinek készül a felmérés.","id":"20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f048bec5-f2a2-4d09-94c2-d9a8f7e55976","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_kataszigoritas_kozvelemenykutatas_Valaki_mar_szondazza_a_kataszigoritas_elfogadottsagat","timestamp":"2020. június. 26. 12:18","title":"Már szondázzák, hogyan fogadják az emberek a kata-szigorítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]