[{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","shortLead":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","id":"20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50306273-e32f-40d5-9766-9c4b6a902acf","keywords":null,"link":"/360/20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","timestamp":"2020. június. 27. 12:20","title":"Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem lesz a mobil dobozában.","shortLead":"A vásárlók csak egy Lightning-csatlakozót kapnak a majdani iPhone 12 mellé bennfentes források szerint, más ugyanis nem...","id":"20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a526a803-8757-426e-b1fc-677ddd1a8869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1ed11-110d-4a74-b0d6-9de2e52adf34","keywords":null,"link":"/tudomany/20200626_iphone_12_tolto_adapter_lightning_csatlakozo_earpods_fulhallgato_eltunese","timestamp":"2020. június. 26. 20:30","title":"Állítólag se töltő, se fülhallgató nem lesz az iPhone 12 dobozában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ceb4c6f-6879-49b9-a7d3-56f0ddb0bb0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Délelőtt 11 és délután 3 óra között nem ajánlott a napra menni.","shortLead":"Délelőtt 11 és délután 3 óra között nem ajánlott a napra menni.","id":"20200626_Extrem_UVsugrazas_varhato_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ceb4c6f-6879-49b9-a7d3-56f0ddb0bb0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03487175-ba6c-4fb6-9b06-0715a5656ba2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Extrem_UVsugrazas_varhato_a_hetvegen","timestamp":"2020. június. 26. 18:48","title":"Extrém UV-sugárzás várható a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Története folyamán először lett bajnoki dobogós a Felcsút.","shortLead":"Története folyamán először lett bajnoki dobogós a Felcsút.","id":"20200628_Meszaros_Lorinc_bronzermek_Felcsut_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb455933-5ab0-46ea-8752-409c17e3480c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64fd6e27-f187-4a47-b5bc-f82b0f0fd985","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Meszaros_Lorinc_bronzermek_Felcsut_video","timestamp":"2020. június. 28. 09:04","title":"Mészáros Lőrinc adta át a bronzérmeket a Felcsút focistáinak - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem törlik őket. ","shortLead":"Mark Zuckerberg péntek este nagy változásokat jelentett be: megjelölik a problémás posztokat, de ha hírértékük van, nem...","id":"20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3614ab1e-6324-4e3b-b41f-b30b4870f5df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_Facebook_Coca_Cola_Unilever_hirdetes_bojkott","timestamp":"2020. június. 27. 09:15","title":"Komoly bajban Zuckerberg: a Coca-Cola és az Unilever is bojkottálja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken az országban. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken az országban. ","id":"20200627_Nincs_uj_halottja_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea138b9-72db-4dca-a680-ca9c8abc94dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Nincs_uj_halottja_a_koronavirusnak_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 27. 09:43","title":"Nincs új halottja a koronavírusnak, 11 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és a Közel-Keleten.","shortLead":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és...","id":"20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b01b4-3d2a-416a-8101-22ac0e06bcbe","keywords":null,"link":"/elet/20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","timestamp":"2020. június. 27. 14:31","title":"Nem használja többé a \"fehérítés\" szót kozmetikai termékeiben a L'Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként továbbra is növekedést vár 2020-ra. Változhatnak a kata szerinti adózás szabályai, segítséget kérnek a strandok, közel kétmilliárd eurót eltüntetett a Wirecard. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként...","id":"20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef3015b-d57e-4fe6-9719-68a848e279d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","timestamp":"2020. június. 28. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megjósolta, nem lesz idén semmiféle recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]