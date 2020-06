Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","shortLead":"A balesetekben összesen több mint százan sérültek meg.","id":"20200629_halalos_baleset_magyar_utak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1418b3a5-36e2-45d8-a22b-4ef3e1811c26","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_halalos_baleset_magyar_utak","timestamp":"2020. június. 29. 07:36","title":"Öt ember halt meg az utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológus háromrészes cikksorozatának második része. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a szenvedélybetegek nők...","id":"20200628_Tevkepzet_hogy_a_ferfi_iszik_a_no_banatat_vasarlasba_fojtja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd0a4c5-3383-4939-a8d0-b1227dd33aab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200628_Tevkepzet_hogy_a_ferfi_iszik_a_no_banatat_vasarlasba_fojtja","timestamp":"2020. június. 28. 20:15","title":"Tévképzet, hogy a férfi iszik, a nő bánatát vásárlásba fojtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte: 2022-ben sem tér vissza.","shortLead":"A volt Jobbik-elnök szerint érdemi vita helyett inkább egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok. Közölte...","id":"20200629_vona_gabor_interju_jobbik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be2bc38-4772-403b-ba93-5b82c0729d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820ef7c-9f86-469b-b4f6-96782bb447a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_vona_gabor_interju_jobbik","timestamp":"2020. június. 29. 10:34","title":"Vona: Reménykedtünk, hogy Simicska atombombája előkerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak a munkába.","shortLead":"134 ezerrel kevesebben dolgoztak idén májusban, mint egy évvel korábban, azonban április óta 31 ezren visszaálltak...","id":"20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67635fb0-81fd-4328-bfcf-5765cd1643b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_munkanelkuliseg_munka_foglalkoztatottsag_ksh","timestamp":"2020. június. 29. 09:29","title":"Közel három éves rekordra ugrott a munkanélküliség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","shortLead":"Folyamatosan dolgoznak a múlt heti esőzések során károsodott pályaszakasz helyreállításán.\r

","id":"20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cac7e921-119b-4454-8037-bcf80b995b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fbdf2-b7d2-455e-ae20-8e4977f1918d","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_felhoszakadas_szob_nagymaros_vasuti_kozlekedes","timestamp":"2020. június. 28. 18:08","title":"Még két hétig takarítják a sárlavina nyomait Nagymarosnál – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis mértékben megemelkedett a radioaktivitás Finnországban és Svédországban, a térség államai szerint a szennyezés Nyugat-Oroszország felől érkezett.","shortLead":"Kis mértékben megemelkedett a radioaktivitás Finnországban és Svédországban, a térség államai szerint a szennyezés...","id":"20200628_Megemelkedett_a_radioaktivitas_szintje_EszakEuropaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=404dc506-555e-42df-b4f2-b54bf9c9c386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c03567-d65b-4cb9-a96b-ecb0ad342a5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Megemelkedett_a_radioaktivitas_szintje_EszakEuropaban","timestamp":"2020. június. 28. 16:05","title":"Megemelkedett a radioaktivitás szintje Észak-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar VÉDA-rendszerhez hasonló kamerarendszer a biztonsági öv használatát is figyeli. ","shortLead":"A magyar VÉDA-rendszerhez hasonló kamerarendszer a biztonsági öv használatát is figyeli. ","id":"20200630_Teleraktak_trafipaxokkal_a_legnepszerubb_horvat_autopalyakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ab3bf-1702-425b-a0eb-b652c3af81a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Teleraktak_trafipaxokkal_a_legnepszerubb_horvat_autopalyakat","timestamp":"2020. június. 30. 12:50","title":"Telerakták traffipaxokkal a legnépszerűbb horvát autóutakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb Chrome-bővítmény hatását a böngésző teljesítményére. Egy-egy reklámblokkoló például bár a hirdetéseket kiszűri, így éppen gyorsíthatná is a böngészést, cserébe annyira leterheli a rendszert, hogy végül rosszabbul jön ki az ember, mint ha nem is használná.","shortLead":"Nagy fába vágta a fejszéjét az egyik blog szerkesztője, átvizsgálta a top ezer, illetve top száz legnépszerűbb...","id":"20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfebd72-9350-4a9d-a8db-ad33ca35bd0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_debugbear_blog_vizsgalata_chrome_gyorsitasa_bovitmenyek_lassitjak_a_gepet","timestamp":"2020. június. 29. 08:03","title":"Fussa át a listát: megnézték a top 100 Chrome-bővítményt, melyik mennyire lassítja a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]