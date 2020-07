Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","shortLead":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","id":"20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab2b783-aaa6-4909-878a-5e33f0dc7f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","timestamp":"2020. június. 30. 13:01","title":"100 milliós adóssága volt fia szerint a testrészeket hazahordó boncsegédnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","shortLead":"A Microsoft alapítójának és feleségének pontos terve van arra, hogyan kellene beoltatni a világot. ","id":"20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bd868c-6486-42db-8e35-dc3cdf756644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0995000-915c-461e-9dfb-e2b0fb696347","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_Gates_Ravenni_lesz_a_legnehezebb_az_embereket_a_Covid19_elleni_oltasra","timestamp":"2020. június. 30. 11:50","title":"Gates: Rávenni lesz a legnehezebb az embereket a Covid-19 elleni oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan is eltér a sorvezetőtől. Ráadásul az ellenállásnak legjobb szándékkal sem nevezhető devianciára is engesztelhetetlen szigor vár. Vélemény.","shortLead":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan...","id":"20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936f19e-44ea-4af5-9db9-67fc29a1e43b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","timestamp":"2020. június. 30. 16:59","title":"Horn Gábor: Az erősek, a bosszúállók, a kicsinyesek világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte a közétkeztetési szolgáltatót. ","shortLead":"Megsértette a közbeszerzési törvényt a Józsefvárosi Önkormányzat, amikor május végén hirtelen lecserélte...","id":"20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87e6619-7e43-4788-9f79-8d050ec765b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_birsag_jozsefvaros_kozetkezteto_piko_andras","timestamp":"2020. június. 30. 16:39","title":"Megbüntették Józsefvárost a közétkeztető hirtelen cseréje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","shortLead":"Még annál is rosszabb a brit gazdaság helyzete, mint ahogy eddig gondoltuk.","id":"20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df3aa4c-86e4-40e3-af3f-0f621635db02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fda7464-68d3-4c81-a339-790075eb3df2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200630_brit_gdp_nagy_britannia_valsag","timestamp":"2020. június. 30. 08:35","title":"1979 óta nem esett ekkorát a brit GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","shortLead":"Már 2019 is jó év volt a Family Frost számára, az idei tavasz azonban kiemelkedő bevételt hozott.","id":"20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d87127-183a-40a7-a164-272521243bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa708d3d-a013-496e-bed5-7f6704f0c8e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Family_Frost_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 08:53","title":"Nagyot nyert a Family Frost a kijárási korlátozáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért Átjáróházzal indult újra a járvány után. Ellátogattunk az egyszer már félbeszakított forgatás helyszínére, ahol megtudtuk, mekkora összeget bukott a produkció a kialakult karanténhelyzet miatt, mit rejtett el a látványtervező a filmben, és még egy koronavírusteszten is át kellett esnünk. ","shortLead":"A hazai filmgyártás Madarász Isti második nagyjátékfilmjével, a nagyon látványos és romantikus vígjátéknak ígért...","id":"20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dcfe2be-34c4-42f9-bc72-c3e6aaccc188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55dfe1-1f73-42d9-a6ca-baa56f275b1f","keywords":null,"link":"/kultura/20200629_Nagyobbnak_akar_latszani_annal_mint_amire_lehetoseg_van_es_majd_belehalunk","timestamp":"2020. június. 29. 19:30","title":"„Nagyobbnak akar látszani, mint amire lehetőség van, és majdnem belehalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben. A porszívógyártást augusztus végén fejezik be.","shortLead":"Ahogy eredetileg is tervezték, június 30-án befejezték a szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben...","id":"20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c38c7d-24e7-416e-ba3a-9478f414a033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d6ff58-c889-47cf-97e4-294dbb85798c","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Electrolux_huto_Jaszbereny_gyar","timestamp":"2020. július. 01. 10:16","title":"Nem gyárt többé az Electrolux szabadonálló hűtőket Jászberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]