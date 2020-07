Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak a környezetre, hanem az egészségre is káros.","shortLead":"Arra figyelmeztet az ENSZ, hogy ijesztő mértékben termeljük a mérgező elektronikai hulladékokat, ami nemcsak...","id":"20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d476e59c-f6c8-46aa-8385-e2574ae19f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c450d-829c-4fc6-8375-54435f9661ec","keywords":null,"link":"/zhvg/20200703_Korai_gyerekhalalozashoz_is_vezethet_az_elektronikai_hulladekbol_eredo_szennyezes","timestamp":"2020. július. 03. 11:22","title":"Korai gyerekhalálozáshoz vezethet az elektronikai hulladékból eredő szennyezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","shortLead":"Rengetegen várták, hogy újra kinyisson a Szabó Ervin Könyvtár. ","id":"20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ac76842-e618-4af2-8be7-4c6f7275b9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a308f2-111a-4174-9793-a716abf8caae","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott","timestamp":"2020. július. 02. 16:32","title":"Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság visszaszorulásához.","shortLead":"A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az adónem nagyban hozzájárult a feketegazdaság...","id":"20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71db0509-bcb0-4b6e-8867-0fda1bb643bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Kata_vallalkozok_VOSZ","timestamp":"2020. július. 01. 16:26","title":"A VOSZ sem ért egyet a kata-szabályok változásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","shortLead":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","id":"202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4976b111-15d5-4454-9274-fd656c7decb3","keywords":null,"link":"/360/202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","timestamp":"2020. július. 03. 10:00","title":"Díjazott fiatal vállalkozóval társult Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0aef8-90ae-404c-bab8-37f886db2bd9","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szétdarabolását is elhozhatja az intézmény kormány által tervbe vett átszervezése. A képzés irányítása – ha nem is rögtön – így is, úgy is Vidnyánszky Attiláék kezébe kerül.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szétdarabolását is elhozhatja az intézmény kormány által tervbe vett átszervezése...","id":"202027__szinmuveszeti_egyetem__vidnyanszky__drama__uj_szereposztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0aef8-90ae-404c-bab8-37f886db2bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a9010e-b2ef-4f22-aaca-6ab3d54a87ae","keywords":null,"link":"/360/202027__szinmuveszeti_egyetem__vidnyanszky__drama__uj_szereposztas","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"A kultúrpolitika kegyeltjei alakíthatják a főszerepeket a Színművészeti drámájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezetet üzemeltető társaság egyelőre 400-500 ezer maszk gyártásához szükséges alapanyaggal rendelkezik.","shortLead":"A szerkezetet üzemeltető társaság egyelőre 400-500 ezer maszk gyártásához szükséges alapanyaggal rendelkezik.","id":"20200701_arcmaszk_ffp2_maszkgyarto_gep_budapest_bay_zoltan_alkalmazott_kutatasi_kozhasznu_nonprofit_kft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f99c9-3681-4de7-b4b2-fe63dbc96201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12345f2a-5109-45cd-9f79-0ed89b3935bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_ffp2_maszkgyarto_gep_budapest_bay_zoltan_alkalmazott_kutatasi_kozhasznu_nonprofit_kft","timestamp":"2020. július. 01. 19:03","title":"Percenként 60 FFP2-es arcmaszkot gyárt egy most üzembe állított gép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Jászai Gellért ezzel még tovább növelte a részesedését. ","shortLead":"Jászai Gellért ezzel még tovább növelte a részesedését. ","id":"20200701_meszaros_lorinc_jaszai_gellert_4ig_reszvenycsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37164bb-ac7b-45e0-a233-441710abb434","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_meszaros_lorinc_jaszai_gellert_4ig_reszvenycsomag","timestamp":"2020. július. 01. 21:10","title":"Mészárosék eladták a 4iG-s részüket, ez is Jászaié lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]