[{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés tesztet végeznek.","shortLead":"Már majdnem másfél millió koronavírusos van Brazíliában. A szakértők szerint hétszer ennyi eset lehet, mert kevés...","id":"20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7f3666-43cb-4029-9ec3-4e36755db4d7","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_Egyetlen_nap_alatt_48_ezer_uj_fertozottet_talaltak_Braziliaban","timestamp":"2020. július. 03. 20:48","title":"Egyetlen nap alatt 48 ezer új fertőzöttet találtak Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar kiárusítására. Kapitalizmus a valutaunió után.","shortLead":"Megvolt ez első bankrablás, elkezdték vásárolni a videómagnókat, de ami a nagy dolog: készülnek az NDK-ipar...","id":"20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52a787ff-0212-4463-b6d7-f79c9c17f941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a1b197-d7e3-402d-abdf-9006506d3620","keywords":null,"link":"/360/20200704_Treuhand_szovjet_katonak_bankrablas_1990_julius_4","timestamp":"2020. július. 04. 17:00","title":"Megdobálták a szovjet katonákat, de ők nem lőttek vissza – 1990. július 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál feltételül szabják a tagországok számára a jogállamiság betartását is. Persze csak akkor, ha az Európai Unió soros elnökségét betöltő német kancellár is úgy akarja - írja a Financial Times.","shortLead":"Akár már a július 17-én kezdődő EU-csúcson döntés születhet arról, hogy az uniós újjáépítési alap szétosztásánál...","id":"20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bec5c2-25b4-4bd8-8864-6a72460741a8","keywords":null,"link":"/360/20200704_EU_gazdasagi_mentocsomag_eloirhatjak_a_jogallami_feltetelt_ha_Merkel_is_ugy_akarja_","timestamp":"2020. július. 04. 09:00","title":"Merkelen is múlhat, hogy már a következő EU-csúcson megbüntetik-e Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait a biztonsági szolgálat. Ezért az Európai Parlament egyik tagja nyomta meg a vészcsengőt: a YouTube-ra is feltett egy képes beszámolót a lopásról.","shortLead":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait...","id":"20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef05c3-fa86-4f0a-9913-a80ead6da1e8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2020. július. 04. 08:55","title":"Laptopokat loptak az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel; Németország vette át az EU elnökségét. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel...","id":"20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dc036d-6b15-4581-877a-14d64bfa1bfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. július. 05. 07:00","title":"És akkor a Tiltott Csíki Sörből támogatott Csíki Sör lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","shortLead":"A vásárlás pedig 300 milliárd volt.","id":"20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=481f82cd-a137-45c1-b53f-c3ae9d7f0fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147c229a-bbf4-4b26-a740-858caf0fff32","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Nepszava_otmilliardba_kerult_a_kinai_legihid","timestamp":"2020. július. 04. 08:40","title":"Népszava: ötmilliárdba került a kínai légihíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","shortLead":"A Pest megyei rendőrök azóta előállították az 58 éves férfit.\r

","id":"20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270df66e-6f30-4d01-a567-6c2ecde3ddca","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Meglatta_ismeroset_leszurta_majd_vett_egy_sort_es_elhajtott","timestamp":"2020. július. 04. 09:37","title":"Meglátta ismerősét, leszúrta, majd vett egy sört és elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap is extrém lesz az UV-sugárzás - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d551574c-3917-4d60-9963-ae4ca4735c81","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Extrem_UVsugarzasra_figyelmeztet_az_OMSZ","timestamp":"2020. július. 04. 17:11","title":"Extrém UV-sugárzásra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]