Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","shortLead":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","id":"20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a697793-4783-4ada-934a-c95109eaf08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","timestamp":"2020. május. 12. 09:33","title":"Tarlós a MÁV és a Volán összevonását javasolja Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak a korlátozások miatt.","shortLead":"De nemcsak a levegő tisztult ki érezhetően, India folyói, köztük a Jamuna és a Gangesz is sokkal tisztábbak...","id":"20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b796a-aaed-4fd0-a230-458d46207c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_india_szen_dioxid_jarvany_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. május. 12. 18:05","title":"Ez is a vírus hatása: 40 év után most először csökkent a szén-dioxid-kibocsátás Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7641b536-25e3-4539-ac55-82046b8e1722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szelekció természetes, az előző években is volt rá példa. ","shortLead":"A szelekció természetes, az előző években is volt rá példa. ","id":"20200511_Elpusztitotta_egyik_fiokajat_a_gemenci_fekete_golya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7641b536-25e3-4539-ac55-82046b8e1722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3147b9d6-571a-4005-bdf1-5d59c9cd6879","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Elpusztitotta_egyik_fiokajat_a_gemenci_fekete_golya","timestamp":"2020. május. 11. 09:54","title":"Elpusztította egyik fiókáját a gemenci fekete gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","shortLead":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","id":"20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab10278-456c-4c47-a5cb-daeecd385618","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. május. 12. 09:28","title":"Lecseréli a TV2 Fenyő Ivánt a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","shortLead":"Az ápolók napja alkalmából tartott sajtótájékoztatót az emberi erőforrások minisztere – ápolók nélkül.","id":"20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbe2206-2cbc-47e0-97f1-987c84bec7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_kasler_miklos_egeszsegugy_orvosok_apolok","timestamp":"2020. május. 12. 16:00","title":"Kásler: az orvosok az egészségügy agya, az ápolók a szíve és lelke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581ead74-2e86-4dd7-929c-7529b444fd0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibavadász programot hirdetett a Microsoft a biztonsági résekre vadászóknak, természetesen megfelelő jutalmazás fejében. Célkeresztben az Azure Sphere operációs rendszer.","shortLead":"Hibavadász programot hirdetett a Microsoft a biztonsági résekre vadászóknak, természetesen megfelelő jutalmazás...","id":"20200512_microsoft_bug_bounty_program_azure_sphere_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=581ead74-2e86-4dd7-929c-7529b444fd0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec8e8fa-a0e9-4c8a-89f5-a5691746f162","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_microsoft_bug_bounty_program_azure_sphere_operacios_rendszer","timestamp":"2020. május. 12. 13:03","title":"Törjétek fel a Linuxunkat, kéri a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mobil vécé szaga átjárta az egész szobát a beteg szerint, aki a fürdést is csak úgy tudta megoldani, hogy a kukába állva kancsóval öntötte magára a hideg vizet.","shortLead":"A mobil vécé szaga átjárta az egész szobát a beteg szerint, aki a fürdést is csak úgy tudta megoldani, hogy a kukába...","id":"20200511_koronavirus_jarvany_koranyi_korhaz_izolacios_szoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ec8416-b00a-40cf-83d7-6ec4b6476f30","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_jarvany_koranyi_korhaz_izolacios_szoba","timestamp":"2020. május. 11. 12:45","title":"\"Az emberi méltóság megtiprása\" – rendes vécé sem volt a szobában, ahol napokig izoláltak egy koronavírus-gyanús nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]