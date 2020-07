Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","shortLead":"Nem erősítik a tartalomszűrést, és nem tartják magukat a gyűlölet erősítőinek.","id":"20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf1cf00-1486-4c7d-abdf-5c77259d5830","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_Zuckerberg_ellenall_a_Facebookbojkottnak","timestamp":"2020. július. 03. 07:53","title":"Zuckerberg ellenáll a Facebook-bojkottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget. A vőlegény másnap meghalt. ","shortLead":"Nem tartották be a koronavírus miatt hozott szabályokat egy indiai esküvőn, több tucat vendég kapta el a betegséget...","id":"20200701_india_eskuvo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a451c-c8b8-4a27-86ae-7b97d394de31","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_india_eskuvo_koronavirus","timestamp":"2020. július. 01. 17:52","title":"Több mint 100 vendég kapta el a koronavírust egy indiai esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","shortLead":"1900. július 2-án a Bodeni-tó felett nyolc percet repült.\r

\r

","id":"20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df3767b9-fff8-4d3f-bad1-23bd63f5f801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab8f074-ddc1-41ca-8d92-53d55f9e1771","keywords":null,"link":"/elet/20200702_120_eve_tette_meg_elso_utjat_a_Zeppelinleghajo","timestamp":"2020. július. 02. 10:42","title":"120 éve tette meg első útját a Zeppelin-léghajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg a Politico. A hatalom folyosóin mind gyakrabban hallatszik Goethe nyelve. Annál is inkább, mert az Európai Bizottság élén is német politikus áll.","shortLead":"Július elsejétől Németország az EU elnöke, és ez elősegíti a német nyelv előretörését Brüsszelben - állapítja meg...","id":"20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d7314c-e9bf-45ab-9026-130219f7693a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b853813e-34dc-4961-bedf-84e5dcbb657f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200702_Brusszel_egyre_inkabb_nemetul_beszel","timestamp":"2020. július. 02. 17:45","title":"Brüsszel egyre inkább németül beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nálunk járt a szlovén elnök, Áder fogadta és beszélt is vele. A migráció is szóba került.","shortLead":"Nálunk járt a szlovén elnök, Áder fogadta és beszélt is vele. A migráció is szóba került.","id":"20200702_ader_janos_szlovenia_magyarorszag_koronavirus_vedekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c161fc3-95b3-4be6-95c7-a29fd91c5f0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_ader_janos_szlovenia_magyarorszag_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. július. 02. 15:55","title":"Áder: Az emberek már nem félnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25354f55-7bbf-46e7-905d-84edfd7cda01","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","shortLead":"Schiwert-Takács László marad a cégnél, de más területen folytatja a pályafutását.","id":"20200701_rtl_magyarorszag_marketing_kommunikacio_igazgato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25354f55-7bbf-46e7-905d-84edfd7cda01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643f20f7-62e3-48bb-9454-b0f7c7dc72aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_rtl_magyarorszag_marketing_kommunikacio_igazgato","timestamp":"2020. július. 01. 15:36","title":"Lemondott az RTL Magyarország marketing és kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal a következő költségvetésről.","shortLead":"Erről egy német miniszter beszélt a Die Welt-nek adott interjúban. Az Európai Tanács július 17-18-án tárgyal...","id":"20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3340ad-6084-45b7-8d24-a1b134b9b38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1ce00e-fa91-43de-9480-41efaee4ed04","keywords":null,"link":"/360/20200703_Sajtohir_Most_mar_tenyleg_a_jogallamisaghoz_kothetik_az_EUs_penzek_kifizeteset","timestamp":"2020. július. 03. 07:30","title":"Most már tényleg a jogállamisághoz köthetik az EU-s pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","shortLead":"Az alcsútdobozi pékség és hentesbolt működtetésére alakult új cég.","id":"202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ba5fc7-c5c4-4184-847b-66673b696eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4976b111-15d5-4454-9274-fd656c7decb3","keywords":null,"link":"/360/202027_valvolgye_pekseg_meszaros_uj_uzlete","timestamp":"2020. július. 03. 10:00","title":"Díjazott fiatal vállalkozóval társult Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]