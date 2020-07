Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen jussanak be az egyetemekre. Idén a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek a legkevesebben.","shortLead":"Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja szerint muszáj lenne megerősíteni a közoktatást, hogy többen...","id":"20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e5b6d6-09ba-41a5-92b3-36b65d99e132","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_SZTE_kancellajra_rekordkevesen_jelentkeztek_az_egyetemekre_az_emelt_szintu_kovetelmenyek_miatt","timestamp":"2020. július. 05. 11:59","title":"Rekordkevesen jelentkeztek az egyetemekre az emelt szintű követelmények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb múzeuma szigorú egészségügyi előírások mellett a tárlatok mintegy hetven százalékán fogad ismét látogatókat.","shortLead":"Hétfőn nyit újra a párizsi Louvre, amely március közepén zárt be a koronavírus-járvány miatt. A világ leglátogatottabb...","id":"20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1024c4db-1cbd-455b-9f73-2d9a6c455d17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ab5458-4dba-4567-8f51-01dbf4b929a8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_40_millio_euros_kart_okozott_a_koronavirus_a_Louvrenak","timestamp":"2020. július. 04. 18:14","title":"40 millió eurós kárt okozott a koronavírus a Louvre-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","shortLead":"Egy hidegfrontnak köszönhetően búcsút mondhatunk a kánikulának.","id":"20200706_hidegfront_zivatar_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49823ea3-7b58-42cf-89a6-8e907ef748e1","keywords":null,"link":"/elet/20200706_hidegfront_zivatar_eso","timestamp":"2020. július. 06. 05:26","title":"Este jön a lehűlés, viharokra számítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogy feloldották a boltok nyitvatartási korlátozását, elkezdett visszatérni az élet a magyar kiskereskedelembe, de még csak lassan – ezt olvashatjuk ki a Központi Statisztikai Hivatal most közzétett, a májusi forgalomról szóló adataiból.","shortLead":"Ahogy feloldották a boltok nyitvatartási korlátozását, elkezdett visszatérni az élet a magyar kiskereskedelembe, de még...","id":"20200706_Ruhat_meg_es_gyogyszert_mar_nem_vasarolunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae96c59f-4bb4-4638-ba77-e2f9a622c682","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_Ruhat_meg_es_gyogyszert_mar_nem_vasarolunk","timestamp":"2020. július. 06. 09:22","title":"Ruhát még és gyógyszert már nem vásárolunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","shortLead":"Az elmúlt napon nem halt meg senki a vírus miatt.","id":"20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b2b9-9e26-4559-8fa0-287850773120","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Kilenc_ujabb_koronavirusos_esetet_regisztraltak","timestamp":"2020. július. 05. 08:26","title":"Kilenc újabb koronavírusos esetet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel; Németország vette át az EU elnökségét. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elkészült a 2021-es költségvetés; a szakma is találgat, ki járhat igazán jól a sörpiacot átalakító tervekkel...","id":"20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd9574f3-6b7f-48c8-b1ec-57accbb1a47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dc036d-6b15-4581-877a-14d64bfa1bfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_Es_akkor_Csiki_Sor_koltsegvetes_eu_bonusz_brigad_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. július. 05. 07:00","title":"És akkor a Tiltott Csíki Sörből támogatott Csíki Sör lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","shortLead":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","id":"20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a172300-2582-43c4-b2aa-50f53fcb80f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","timestamp":"2020. július. 05. 10:34","title":"Tüntetők közé hajtott egy autó Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","shortLead":"A nők aránytalanul rossz helyzetben vannak most a világ munkaerőpiacán.","id":"20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24c188c-6598-4ed0-8602-7fa1708a27aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c5f8a-ea23-45e0-a4de-eb254c8be243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200706_400_millio_munkahellyel_vegzett_a_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 15:05","title":"400 millió munkahellyel végzett a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]