Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai központú globalizáció, és megvalósul-e a kétpólusú világrend, de abban szinte valamennyi elemző egyetért, hogy a gazdasági válság kezelésében Kína már megint lepipálta a késlekedő Nyugatot.\r

","shortLead":"Egyelőre még vitatkoznak azon a közgazdászok és a politológusok, hogy a járvány hatására megszűnhet-e az amerikai...","id":"20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899e15d8-5bdb-44ff-8ca4-eb35b01ced6a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Fokusz_2_resz_Hivok_es_szkeptikusok","timestamp":"2020. július. 04. 12:00","title":"Populizmus vagy kommunizmus? Senki sem tudja, hogy mi jön a válság után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év alatt” címmel. Elsőként Zsuzsi írását közöljük.","shortLead":"Az idén 10 éves HVG Extra Pszichológia magazin születésnapi pályázatot hirdetett „Lelki fejlődésem az elmúlt 10 év...","id":"20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e8c174-67c8-4dfb-848c-64a74fddc5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ddddc0-ad23-40c3-9b9e-6413817d2ded","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200705_Az_anyam_soha_nem_vedett_meg","timestamp":"2020. július. 05. 20:15","title":"„Az anyám soha nem védett meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","shortLead":"Kellemesen folydogált a nap, aztán eltört az árbóc. ","id":"20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6987995b-27c7-47d4-8df8-6b4ba24714c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7608a8a6-715e-4b8f-aa64-9a5bea413c0b","keywords":null,"link":"/elet/20200704_A_rendoroknek_kellett_kimenteni_4_ferfit_a_Velenceitobol","timestamp":"2020. július. 04. 11:54","title":"A rendőröknek kellett kimenteni négy férfit a Velencei-tóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó Forma-1-es Osztrák Nagydíj harmadik szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője futotta a leggyorsabb kört az idénynyitó...","id":"20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4590a0d6-4002-44ae-8013-fdf1bcc5d369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33de9fb1-48a6-41ba-bfc2-40a3c75161b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200704_A_szabadedzeseken_nem_volt_ellenfele_Hamiltonnak","timestamp":"2020. július. 04. 13:41","title":"A szabadedzéseken nem volt ellenfele Hamiltonnak, Vettel nagyon lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511","c_author":"Margaritisz Szhinasz","category":"gazdasag","description":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van szükség a készségfejlesztés terén.","shortLead":"Margaritisz Szhinasz európai bizottsági alelnök véleménycikkében arról ír, Európában forradalmi változásokra van...","id":"20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec969ac-63ea-4e9c-b198-7c1491565511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbaa6d9d-121f-4e27-8600-17d62dd98000","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200705_A_kisvallalkozasok_negyede_talal_nehezen_szakkepzett_munkaerot__az_EUnak_van_egy_megoldasa","timestamp":"2020. július. 05. 11:25","title":"A kisvállalkozások negyede talál nehezen szakképzett munkaerőt - az EU-nak van egy megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","shortLead":"Egy 80 éves japán a mestere a táblázatkezelős festészetnek.","id":"20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2995e35-5be0-43b2-aba8-3c97e9a97555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b524c95-85d7-4f49-a277-b6e33a6a388f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Excelben_is_lehet_festeni_nem_akarmiket","timestamp":"2020. július. 04. 14:58","title":"Excelben is lehet festeni, nem is akármiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","shortLead":"29,4 millió Twitter-követőjével tudatta először a hírt. ","id":"20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b37ef652-6853-4454-8a60-3d0357cb4141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf8aade-f67d-4a3b-be4e-a4980fb1080c","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Kanye_West_megint_bejelentette_hogy_indul_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. július. 05. 08:45","title":"Kanye West megint bejelentette, hogy indul az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]