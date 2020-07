Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","shortLead":"A bűnszervezet kiskorúakat is beszervezett. Az ügyészség most emelt vádat.","id":"20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e1abade-6090-493e-b863-91da1486bdb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3147e-bb28-45a8-834e-187f3a6c07c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_szevezet_nok_prostitucio","timestamp":"2020. július. 06. 13:21","title":"Tizenhárom fős magyar társaság tartotta el magát nők prostitúcióra kényszerítéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel klímakutató. Attól tart, a koronavírus-járvány lecsengésével a pandémia közben tapasztalt kedvező környezeti hatások is tovatűnhetnek. ","shortLead":"Ne térjünk vissza a normalitáshoz – kéri kétszáz közismert előadóművésszel és elismert tudóssal egyetemben Jean Jouzel...","id":"202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90fb0fb2-9501-40c4-ab7b-e2c9de50f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c524b7ad-77a7-44b2-8b82-0ea377f96467","keywords":null,"link":"/360/202027__jean_jouzel_klimakutato__az_europai_eselyekrol__kis_lepesek__ma_mar_senki_nem_nevet","timestamp":"2020. július. 05. 08:15","title":"„Ma már senki nem nevet, amikor 45 fokot mérünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban nem túl biztatóak, mert a múlt héten volt egy terheléses támadás az akadémia szerverei ellen.","shortLead":"Szerdán derül ki, ki lesz Lovász László utódja az MTA elnöki székében. A szavazást online tartják, az előjelek azonban...","id":"20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70055f49-f153-4bff-9a44-ecbeda511cc5","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Magyar_Tudomanyos_Akademia_freund_pleh_elnokvalasztas","timestamp":"2020. július. 06. 08:51","title":"Új elnököt választ az MTA, 66 tudós tiltakozik a favorit kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új elnökről és az elnökségi tagokról is. ","shortLead":"Egy előző heti terheléses támadás után félbeszakadt az MTA közgyűlése, így azt hétfőtől folytatják. Szavaznak az új...","id":"20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24726d2-7793-4918-b071-0f30b645f062","keywords":null,"link":"/itthon/20200705_Hetfon_szavaznak_az_MTA_uj_elnokerol","timestamp":"2020. július. 05. 12:10","title":"Hétfőn szavaznak az MTA új elnökéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből megélni. Szélmalomharcot vívnak a szuvenírboltok által kínált ázsiai tömegáruval, ugyanis semmilyen szabályozás nem vonatkozik arra, mit nevezünk kézműves terméknek. A gazdasági megtérülés és a hagyományőrzés között egyensúlyoz a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet. ","shortLead":"A hiteles kézműves termékekre világszerte egyre nagyobb a kereslet, a legtöbb hazai kézműves azonban nem tud ebből...","id":"20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbd6860b-f92c-498c-94d3-09e2dc42140f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1687b409-8759-4944-91b5-42df3dc62f55","keywords":null,"link":"/kkv/20200705_hevesi_nepmuveszeti_szovetkezet","timestamp":"2020. július. 05. 16:00","title":"A hevesi hímzőasszonyok, akik szinte utolsóként maradtak a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","shortLead":"23 év és hat nagylemez után távozik Tom Meighan a leicesteri banda éléről. ","id":"20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ecb00ca-b14a-4957-84e9-7c2e8df49cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd59aa-1ec8-4dac-bedd-ee1f0e1cea20","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_Otthagyja_a_zenekart_a_Kasabian_frontembere","timestamp":"2020. július. 06. 15:33","title":"Otthagyja a zenekart a Kasabian frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség egyáltalán nem nevetséges. Paradox módon azonban mégis a humor, a könnyedség segíthet az ilyen helyzetekben.","shortLead":"A határzónában gyorsan komolyra fordul a helyzet, ami teljesen természetes. Végül is az elbocsátás vagy a betegség...","id":"20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6437894e-0ecf-4559-be1e-6a8e87597790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73f62a7-82f2-47b6-aae2-6efc5283ec0a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200705_Hogyan_segithet_a_humor_ha_hatarzonaba_erunk","timestamp":"2020. július. 05. 19:15","title":"Hogyan segíthet a humor, ha elérjük határainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]