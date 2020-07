Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","shortLead":"Összesen 130 millió forint értékben foglalt le a NAV rossz minőségű egészségügyi felszereléseket.","id":"20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4be777e-924d-4f63-9f43-49b3d5aa3942","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_hamis_maszk_vedoeszkoz_kamionok_NAV","timestamp":"2020. július. 07. 10:49","title":"Több százezer rossz maszkot és hamis védőeszközt szállító kamionokat kapcsolt le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói légierő üldözte.","shortLead":"Felgyújtottak egy kisrepülőgépet, ami kényszerleszállás után landolt a Yucatán-félszigeten. A gépet előtte mexikói...","id":"20200706_kokain_mexiko_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de677c7c-f5df-4efb-8f70-f5fa9b23ddc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778eb5d9-f5fb-445e-b652-80f0407eb825","keywords":null,"link":"/vilag/20200706_kokain_mexiko_repulogep","timestamp":"2020. július. 06. 06:40","title":"Több száz kiló kokaint találtak Mexikóban egy lángokban álló repülőgép közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai segítettek abban, hogy jó projektekbe fogjon, az airbnb-t pedig bírálta, mert ebben a piaci szegmensben nem ritka az adóelkerülés és a szabályok be nem tartása.","shortLead":"Tiborcz István interjúban beszélt az Appeninn részvények és a visegrádi üveghegy eladásáról is. Szerinte a kritikusai...","id":"20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1e9f4e-f0b9-4303-ac93-7401a8185109","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_tiborcz_appeninn_visegrad_kozpenz","timestamp":"2020. július. 06. 12:50","title":"Tiborcz: Nem szeretnék olyan cégben tulajdonos lenni, ami közpénzeket nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nevelőszülőség nagyon nehéz szakma, és nemcsak anyagilag, de szakmailag is jobban meg kéne becsülni azokat a felnőtteket, akik erre a hivatásra vállalkoznak. Már az is sokat lendítene az ügyükön, ha például lenne hivatalos ünnepnapjuk. Az SOS Gyermekfalvak az érintettek segítségével felmérést készített. ","shortLead":"A nevelőszülőség nagyon nehéz szakma, és nemcsak anyagilag, de szakmailag is jobban meg kéne becsülni azokat...","id":"20200706_Ugy_kell_szeretni_a_gyereket_hogy_barmikor_el_kell_tudni_ot_engedni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c22f0869-a9c0-4cb1-97f1-2b0aacc42a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba0a6ba-8796-484d-8aed-d50474df67e8","keywords":null,"link":"/elet/20200706_Ugy_kell_szeretni_a_gyereket_hogy_barmikor_el_kell_tudni_ot_engedni","timestamp":"2020. július. 06. 16:12","title":"Úgy kell szeretni a gyereket, hogy bármikor el tudd őt engedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Művészetterápiás Részlegén figyelmet, életteret, és az alkotás örömét kínálják a skizofrén, depressziós és függő pácienseknek. De hogy jelennek meg a vásznon a félelmek és a fájdalmak? És mi köze mindennek a szülinapi tortákhoz? Riport.","shortLead":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és...","id":"20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e821a06-1c48-4588-9d45-e18cbaa6dbb6","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","timestamp":"2020. július. 07. 14:00","title":"Úgy kell ide bejönniük, hogy a félelem nem ül a nadrágjuk szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","shortLead":"Tíz fokkal lesz hidegebb, mint hétfőn.","id":"20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082381e6-1665-401b-a590-ff3d971ad2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681478d2-bec9-4134-9643-8b9d1ec97976","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Szel_eso_vihar_idojaras","timestamp":"2020. július. 07. 05:27","title":"Szeles, esős, viharos nap következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is eltűnt.","shortLead":"Az áprilisinál kisebb volt az ipar visszaesése májusban, de az egy évvel korábbi termelés több, mint negyede így is...","id":"20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e063f56-4cd5-45fd-9faf-932509d315e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a4e7c-eed4-4516-81ec-4abe0fe8735d","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_ipar_majus_valsag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 07. 09:02","title":"Egy kicsit javult a magyar ipar helyzete, már csak 27,6 százalékot zuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]