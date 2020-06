Az Index pénzügyi helyzetére hivatkozva mondott le az egy hete kinevezett vezérigazgató, Ződi Zsolt kedden, a lapot tulajdonló közalapítvány kuratóriumának elnöke, Bodolai László pedig a cég cash-flow problémáit emlegette. Meglehetősen szokatlan, hogy egy cég vezetése ilyen érzékeny adatokat áruljon el egy olyan időszakban, mikor a szokottnál is nagyobb figyelem övezi azt. Márpedig az Index-szel ez a helyzet, mióta a lap főszerkesztője, Dull Szabolcs másfél hete vasárnap vezércikket írt arról, ő és a szerkesztőség több tagja veszélyben érzi a lap függetlenségét.

Ződi Zsolt © Fazekas István

Ződi Zsolt titoktartási szerződésre hivatkozva utasította vissza az interjút, Bodolai László pedig egyelőre korainak tarotta volna azt. Annyit azért elmondott, az Index reklámfelületeit kizárólagosan értékesítő ügynökségnek, az Indamediának elemi érdeke, hogy a lapnál ne legyenek financiális gondok, ne maradjon el a fizetések utalása. Ezért úgy vélte, az Indamedia valamilyen előfinanszírozási formában segítséget nyújt majd az Indexnek, épp úgy – tette hozzá -, ahogy korábban is megtette. A felvetésre, hogy ez hitel lesz-e, vagy másfajta segítség, annyit Bodolai annyit mondott: ezt még nem véglegesítették, de a segítség mindenképpen megérkezik.

Arról, hogy mi vezetett idáig, a cikk későbbi részében írunk, előbb nézzük, a nyilvánosan elérhető adatok alapján milyen helyzetben van az Index.

Azt látni, hogy a lapot kiadó Index.hu Zrt. anyagilag nem áll rosszul, de éppenséggel jól sem – legalábbis ez volt a helyzet 2019 végén, ami a cég legfrissebb beszámolójából kiderül. Persze azóta történt egy s más, a koronavírus-járvány, a járvány miatti gazdasági leállás miatt a hirdetési piac is durván visszaesett, márpedig az online újságok nagyrészt hirdetési bevételekből tartják fenn magukat. A beszámolóból nem derül ki, részletesen hogyan állt össze az Index árbevétele, mindössze annyi, hogy 124 millió jött össze a „támogatási programból” – ahogy ugyanis szinte már minden független, közéleti online médium, az Index is kér támogatásokat az olvasóitól.

600 millióba kerül a fenntartás

A 2019-es évet az Index 1,2 milliárd forintos árbevétellel és 62 millió forintos adózott eredménnyel zárta. Ami most a „cash flow problémák” emlegetése szempontjából fontos, hogy a cég bankszámláján mindössze 41 millió forint pénzeszköze volt. A korábbi évekhez képest ez nem kevés, ahhoz képest viszont igen, hogy fizetésekre (személyi jellegű ráfordítások) éves szinten több mint 600 millió forintot kell kiadni. Egy ekkora portált fenntartani nem olcsó mulatság, a cég szolgáltatásokat is a bértömeghez hasonló tételben vásárol. A teljesség igénye nélkül: abban az évben 71 millió ment el bérleti díjra, 33 millió karbantartásra, 94 millió forint grafikai szolgáltatásokra. Az Indexnek persze nem csak a 40 milliós pénzeszköze volt, év végén 350 millió forint vevőkkel szembeni követelést könyvelt – a követelések papíron forgóeszköznek minősül, de természetesen tényleges bevétel csak akkor lesz belőle, ha ki is fizetik.

© Ruprech Judit

A nyereség nagy részét, 40 millió forintot a cég kifizetett tulajdonosának, a Magyar Fejlődésért Alapítványnak. Bodolai László már korábban elárulta, hogy az alapítvány az Indexből kapott osztalékokból az Indamedia-csoport felé fennálló adósságot törleszti – az alapítvány beszámolója alapján ez 2019 végén 219 millió forinton állt, vagyis a 40 milliós osztalék törlesztésre fordítása után még 179 millió lehet belőle. A kölcsön még 2017-ből, a cégcsoport tulajdonosváltásának idejéből datálódik, azonban arra nincsenek pontos információink, hogy ennek felvételére miért volt szükség.

Közben az Index árbevétele és nyeresége évről-évre csökken, 2015-ben még 2,2 milliárd forint volt az árbevétel. Ez a bevételcsökkenés úgy állt elő, hogy közben a hirdetési piac nőtt, az Index pedig a legnagyobb online portál. Méghozzá messze, az oldalletöltések nyers számát nézve piaci részesedése közel 50 százalékos – vetette össze az újságokat a G7. Azt szinte lehetetlen megmondani, egy-egy kiadóvállalat bevételeinek mekkora része származik az online hirdetés-értékesítésből, mindenesetre az Index pénzügyi szempontból is meghatározó szereplő, amelynek biztosan kétszámjegyű részesedése van az egész piacból.

Az Index azért van nehéz helyzetben, mert a hirdetéseit nem saját maga értékesíti, hanem a kormányközeli Indamedia. Ugyanis miközben az Indexet kiadó cég a Fidesznél kegyvesztetté vált (utóbb kíméletlenül levadászott) Spéder Zoltán érdekeltségéből a Fidesznél kegyvesztetté vált (utóbb önkéntes száműzetésbe vonult) Simicska Lajos gyors érintésével alapítványi tulajdonba került, addig a sales-cég, illetve az Index-körüli tartalomszolgáltatók (például a Blog.hu, a TotalCar, a Dívány, a Femina, a Napi.hu) nem. A hirdetési felületek értékesítésén keresztül az Index így kiszolgáltatott az Indamediának.

Egyébként az Indamedia Sales príma anyagi helyzetben van, persze nem csak az Indexnek dolgozik. A cég évek óta 3,4-3,9 milliárdos árbevétel mellett évi 327-585 millió forintos profitokat csinál. 2019 végén 821 millió forint pénzeszköze volt. Mindez harmadannyi munkavállalóval, mint a közel száz fős Index.

A NER-nek tartozni

Hogy miért lehet baj abból, hogy az Index házon belül tartozik? Ehhez ismerni kell az Indamédia csoport tulajdonosi viszonyát. Ott a harmadik kétharmad után társtulajdonosként megjelent Oltyán József kecskeméti vállalkozó, a KDNP Bács-Kiskun megyei szervezetének elnökségi tagja, aki a veszélyhelyzet alatt eladta tulajdonrészét Vaszily Miklósnak, a TV2 jelenlegi elnökének.

Vaszily Miklós © Túry Gergely

Noha a menedzser 2005-ben az Index.hu Zrt. vezérigazgatója, majd a szerkesztőség köré szervezett kiadóvállalat, a CEMP vezérigazgatója is lett, a szerkesztőség számára vészterhes lehet az Origo átállításában játszott szerepe (Vaszily vezetése alatt bocsátották el Sáling Gergő főszerkesztőt, miután a lap feltárta Lázár János akkori kancelláriaminiszter titokzatos külföldi útjait. Sáling leváltása a szerkesztőség jelentős részének kilépéséhez vezetett.) Indexes forrásaink korábban úgy vélték, a hatalom nem azért választotta őt, hogy szétverje és átfordítsa a portált - a lap Fidesz általi bedarálásáról ugyanis évek óta keringenek pletykák -, ehhez az Indexhez közvetve kapcsolódó cég 50 százalékos tulajdonosaként jogköre sincs, inkább lassabb, rafináltabb, gazdasági nyomásgyakorlásra számítottak tőle. Vaszily az Origo után 2015-ben az MTVA-hoz érkezett, ahol megbízott vezérigazgató volt, majd a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Echo Tv-hez igazolt. Ez nem volt hosszú pályafutás, miután az EchoTv is a KESMA-hoz került, összeolvadt a visszavett HírTv-vel, így Vaszily Miklós és Mészárosné Kelemen Beatrix 2019. márciusában távozott a csatornától. Mindeközben Vaszily már a TV2 elnöke is volt – Andy Vajna halála után pár nappal, 2019. januárjában került oda. Ebből a pozícióból vásárolta be tehát magát az Index környékére, és mint azóta kiderült, a Mészáros Lőrinc pénzét fogató médiacége lesz a Pesti Srácok tévéjének befektetője.

Nem tudni, mi lesz

Noha hivatalosan Vaszily Miklósnak az Index belső ügyeibe nem lenne beleszólása - az első interjúban is a távolságot hangoztatta -, a lap jövője azután vált a nagyközönség számára is láthatóan bizonytalanná, hogy a Vaszily barátjának mondott Gerényi Gábor tanácsadóként letette az igazgatóság asztalára az átalakítási tervet, amelynek lényege leegyszerűsítve az lett volna, hogy az Index rovatait, vagy ezek egy részét kisebb cégekhez szervezzék ki, maga az Index a címlap maradt volna, amely a rovatokat készítő cégektől rendel cikkeket, illetve azon külsős tartalmak is megjelenhettek volna.

A terv kiszivárgott a sajtóhoz, a főszerkesztő azután - a részletek ismertetése nélkül - írt a lap függetlenségének veszélybe kerüléséről. Azt írta, olyan befolyás érte őket, aminek a vége a lap megszűnése lehet. Bodolai ezt akkor cáfolta, és azt is elmondta, a tervet végül nem fogadták el Gerényivel már nem dolgoznak együtt, azonban hangsúlyozta, hogy a gazdaságosabb működés érdekében változtatni kell.

Ezt nem vállalta Pusztay András addigi vezérigazgató, aki múlt hét kedden mondott le. Őt váltotta a villámgyorsan távozó Ződi Zsolt. Az Index főszerkesztőjének keddi "szolgálati közleményéből" egyébként kiderült, a lapot a sajtóval egy időben tájékoztatták Ződi távozásáról, mint írták, a fejük felett zajlanak az események.