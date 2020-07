Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt rejtőző alkotásról a Sotheby's aukciósház szakértői állapították meg, hogy a flamand mester maga készítette.\r

\r

","shortLead":"Egy újra felfedezett, értékes Rubens-festményt árvereznek el Londonban július végén. Az eddig vastag porréteg alatt...","id":"20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef7fb-0c95-4492-8bb4-e7cdc9288bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d98176-c217-4bf2-ad0d-de26564c60c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Ujra_elokerult_egy_elfeledett_Rubensfestmeny","timestamp":"2020. július. 07. 09:42","title":"Újra előkerült egy elfeledett Rubens-festmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Losoncz Márk","category":"360","description":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő áll a Black Lives Matters-akciók hátterében. És akkor a magyar kormány és hűséges visszhangjai kijelentéseiről nem is beszéltünk. Mindent összevetve, Soros György alighanem a világ egyik legtöbbet szidott embere mára – ezzel jóformán minden olvasni (vagy hallott szöveget értelmezni) tudó ember tisztában van. De voltak itt olyanok is, aki egyenesen megöletni próbálták. Például Slobodan Milosevic, Jugoszlávia és Szerbia egykori, utóbb etnikai tisztogatással és népirtással vádolt elnöke.\r

\r

","shortLead":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő...","id":"20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad28a3-32f5-4ab7-8415-ae2610566183","keywords":null,"link":"/360/20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 06. 16:40","title":"Amikor még Milošević akarta megöletni Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","shortLead":"A first lady egykori tanácsadója és bizalmasa tálal ki a szeptember elsején megjelenő visszaemlékezésében.","id":"20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7fde6d8-f6e5-4a27-bb7c-3cbd3a67376c","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Botranykonyv_keszult_Melania_Trumprol","timestamp":"2020. július. 07. 11:15","title":"Botránykönyv készült Melania Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden eddiginél stabilabb járást biztosít neki.","shortLead":"Az olasz technológiai intézet egy olyan vezérlőt készített az általuk fejlesztett négylábú robothoz, ami minden...","id":"20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3727013f-a826-4722-b6a2-d11f26339ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9e716f-5c61-4db6-9850-5cda098105e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_robotkutya_egyensulyozas_video","timestamp":"2020. július. 06. 11:33","title":"Hat centi széles \"hídon\" is képes átmenni a 90 kilogrammos olasz robotkutya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","shortLead":"Csak a napokban kiírt tenderekre 720 millió forintot különítettek el.","id":"20200707_puskas_stadion_fenntartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5957ff37-89ce-4243-a8f7-d736db23b362","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_puskas_stadion_fenntartas","timestamp":"2020. július. 07. 16:56","title":"Nemcsak megépíteni volt drága, a Puskás Aréna fenntartása is milliárdos tétel évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű karaktert. ","shortLead":"A színész az őt ért kritikák után úgy döntött, hogy nem lenne helyénvaló, ha ő alakítana egy filmben transznemű...","id":"20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47229c78-ca94-46af-8a56-97c4c1385f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8efcef-4197-4622-beda-cd0bb44f7544","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Halle_Berry_bocsanatot_kert_amiert_egy_transznemu_szerepet_akart_elvallalni","timestamp":"2020. július. 07. 14:26","title":"Halle Berry bocsánatot kért, amiért egy transznemű szerepet akart elvállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","shortLead":"Több mint 360 ezer forintnyi bírságot kell kifizetnie a szövetségnek.","id":"20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50ded0a-d0f7-44f6-aa50-ed76e698915a","keywords":null,"link":"/elet/20200706_romania_magyarellenes_szurkolok_birsag","timestamp":"2020. július. 06. 18:17","title":"Magyarellenes szurkolók miatt bírságolták meg a Román Labdarúgó Szövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","shortLead":"A neurobiológus a hat év után leköszönő Lovász Lászlót váltja az MTA élén. ","id":"20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa51e0ea-5b15-4def-a098-3e57e29c0dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f12d6d-f2bc-4034-8d99-50af4d09c293","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_Freund_Tamas_lett_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia_elnoke","timestamp":"2020. július. 07. 18:56","title":"Freund Tamás lett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]