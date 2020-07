Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírusos esetek többsége külföldi vonatkozású - közölte az Operatív törzs. Orbán Viktor miniszterelnök megkapta a javaslatcsomagot, amellyel a járvány újbóli felfutását lehet megakadályozni, ezt a hétvégén tanulmányozza át. ","shortLead":"Az új koronavírusos esetek többsége külföldi vonatkozású - közölte az Operatív törzs. Orbán Viktor miniszterelnök...","id":"20200710_Operativ_torzs_megbetegedes_kulfold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56941bff-38d1-4d27-9cac-dfe93d1e7b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9989e036-a81f-4576-a2d1-03f9701a2708","keywords":null,"link":"/elet/20200710_Operativ_torzs_megbetegedes_kulfold","timestamp":"2020. július. 10. 20:39","title":"Koronavírus: Jövő héttől új szabályok jöhetnek itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","shortLead":"Az ember is képes \"hegyezni a fülét\" német kutatók szerint, legalábbis egy kicsit.","id":"20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c785c7bc-262d-41cf-8603-c1ba6e00925c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baae3ccc-9df7-48c8-a2f5-f958f1d275e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200711_emberi_ful_erdekes_hangok_hegyezi_a_fulet_hallas","timestamp":"2020. július. 11. 18:03","title":"Alig észrevehető, de rájöttek: az ember is képes hegyezni a fülét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","shortLead":"Az üzenetet egy palackba rejtették, amit pedig az állomás falába.","id":"20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75a88e8-d077-4a11-a74e-a0d2318a775f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da108d93-7c70-4f6c-9edf-62c490aa5f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20200710_vilaghaboru_nacik_kenyszermunka_vasutallomas","timestamp":"2020. július. 10. 20:44","title":"Világháborúban íródott levelet találtak egy lengyel vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","shortLead":"Az olasz árvízvédelmi rendszer ügyét sorozatos botrányok kísérték.","id":"20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=475d6689-ee03-45b4-aa34-0f2bcb723576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8961197-c32b-4c53-a451-643594c81ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_velence_arviz_gatrendszer_zsilip","timestamp":"2020. július. 10. 17:45","title":"Először tesztelték a gátrendszert, amely megvédené Velencét az árvizektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","shortLead":"A népszerű kormányzót üzletemberek megöletésével vádolják.","id":"20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e0ef6c3-4a6f-4c25-9121-96ec33fcbc9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b68a6f-0deb-422c-a754-a29d60ecc23e","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Ezrek_tuntettek_Oroszorszagban_a_letartoztatott_kormanyzo_miatt","timestamp":"2020. július. 11. 17:25","title":"Ezrek tüntettek Oroszországban a letartóztatott kormányzó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják amerikai szakemberek. ","shortLead":"Jóval korábban indul és mélyebben gyökerezik a piszkos emberekkel szembeni viszolygás, mint gondolnánk – állítják...","id":"202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a466a-0c91-4a1b-b609-b7f4b3ae9a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788a845b-6078-4858-98f8-c2175d2bd7d5","keywords":null,"link":"/360/202028_piszkos_stigmak_koszkorkep","timestamp":"2020. július. 11. 16:15","title":"Már 5 éves korban viszolygunk a piszkos emberektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]