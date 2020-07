Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált...","id":"magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742e29a-d93f-45ee-bc64-4d7fce3659c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","timestamp":"2020. július. 13. 07:30","title":"Sikertörténet: kertészet a digitalizáció dzsungelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","shortLead":"Németország 16 tartomány közül Mecklenburg-Elő-Pomeránia az első, ahol teljesen sikerült visszaszorítani a járványt.","id":"20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672f10d-50ae-4661-9f8e-3120b2635487","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Tobb_mint_egy_hete_nincs_uj_fertozott_egy_nemet_tartomanyban","timestamp":"2020. július. 12. 13:16","title":"Több mint egy hete nincs új fertőzött egy német tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","shortLead":"Öt beteg van lélegeztetőgépen.","id":"20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e10d269-2f04-46d7-a63e-7d2941f72e30","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_13_uj_fertozott_Magyarorszagon_nincs_ujabb_elhunyt","timestamp":"2020. július. 13. 09:10","title":"13 új fertőzött Magyarországon, nincs újabb halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja a számításaikat.","shortLead":"A kormány háromnapos ünnepségsorozatot tervez a nemzeti ünnepre, de a koronavírus-járvány keresztülhúzhatja...","id":"20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82d9be40-961f-4db5-aeda-37b411845ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4868f8b2-ac3d-450b-b710-d9850a5328d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_augusztus_20_tuzijatek_unnepseg","timestamp":"2020. július. 12. 15:30","title":"Még nem biztos, hogy lesz augusztus 20-án tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt macedón kormányfő. Gruevszki azt nyilatkozta, hogy mindössze egyszer találkozott Orbán Viktorral, mióta Budapesten tartózkodik, és továbbra is azt állítja, hogy ha visszatérne hazájába, veszélyben lenne az élete.","shortLead":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt...","id":"20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd03e72-3b94-47ed-a055-210f73130129","keywords":null,"link":"/360/20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","timestamp":"2020. július. 12. 09:00","title":"FAZ: Orbán nem szereti a migránsokat, kivéve a macedón Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik az alkoholfogyasztást is a nem muszlimok számára - jelentette be Naszridín Abdulbari szudáni igazságügyi miniszter az állami televízióban.","shortLead":"Szudánban erősítik a nők jogait, a többi között azzal, hogy betiltják a női nemiszerv-csonkítást, emellett engedélyezik...","id":"20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d1e9af-14a2-4a52-8dfc-66cc6c2781d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de824bc2-8412-40b8-9325-534dc7ff71a1","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Szudanban_betiltjak_a_noi_nemiszervcsonkitast","timestamp":"2020. július. 12. 21:08","title":"Szudánban betiltják a női nemiszerv-csonkítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","shortLead":"A miniszter szerint a márciusihoz hasonló helyzetben vagyunk.","id":"20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c99418-9afa-48ba-a21b-fb7ce272b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119269c9-5856-4970-a84c-9817c869f4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Kasler_A_masodik_hullam_hatarara_erkeztunk_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 13:53","title":"Kásler: A járvány második hullámának határára érkeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]