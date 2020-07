Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","shortLead":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","id":"20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf831b8-a88e-4e15-ac92-f13923619e9d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","timestamp":"2020. július. 12. 13:59","title":"Kis híján megvakult a Vaják forgatásán Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány miatt a vendéglátósok az elmúlt négy hónapban 230 milliárd forinttal kevesebb bevételt könyvelhettek el, mint tavaly.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt a vendéglátósok az elmúlt négy hónapban 230 milliárd forinttal kevesebb bevételt...","id":"20200713_vendeglatas_bevetel_penztargep_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de5c055f-5d48-4912-9f95-b833968b37b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c65bb8-987b-4c1c-991c-e4372c8625cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_vendeglatas_bevetel_penztargep_adat","timestamp":"2020. július. 13. 13:23","title":"230 milliárd forinttal csökkent a vendéglátósok bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt macedón kormányfő. Gruevszki azt nyilatkozta, hogy mindössze egyszer találkozott Orbán Viktorral, mióta Budapesten tartózkodik, és továbbra is azt állítja, hogy ha visszatérne hazájába, veszélyben lenne az élete.","shortLead":"Interjút adott az egyik legtekintélyesebb német lapnak Nikola Gruevszki, a Magyarországon menekültstátuszt kapott volt...","id":"20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=827dfbc8-715b-4537-8222-c35dd0c2d10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd03e72-3b94-47ed-a055-210f73130129","keywords":null,"link":"/360/20200712_FAZ_Orban_nem_szereti_a_migransokat_kiveve_a_macedon_Gruevszkit","timestamp":"2020. július. 12. 09:00","title":"FAZ: Orbán nem szereti a migránsokat, kivéve a macedón Gruevszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","shortLead":"A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök.","id":"20200712_trump_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fff144a-2927-4151-a508-d08b00957225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7127add-ff75-4acf-8537-a9c123e67e85","keywords":null,"link":"/elet/20200712_trump_maszk","timestamp":"2020. július. 12. 08:49","title":"Trump végre megadta magát és maszkot húzott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián író szerint az lenne a csoda, ha pont ott nem találtak volna ősapát vagy ősanyát.","shortLead":"Kásler Mikós pénteken jelentette be, hogy az Árpádok dinasztiája az ókori Baktria területén jött létre. Nyáry Krisztián...","id":"20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b7bd00f-aa99-4dc8-9cd2-e06b97a5756f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25cd9d-304f-4a21-8a67-7fb63ae7aab3","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Nyary_Krisztian_Kasler_arpad_haz_bela","timestamp":"2020. július. 11. 19:45","title":"Nyáry Krisztián utánaszámolt Kásler nagy bejelentésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt vezetője veszi át a közmédia portálját.","shortLead":"Az eddigi főszerkesztő, Csatári Patrik távozott a hirado.hu éléről, az utódját már meg is találták, a Lokál volt...","id":"20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd7dce12-903d-4948-9c01-7e15b6617661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c5524-85ea-4bda-9748-081b7370a03f","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_lokal_foszerkeszto_hiradohu_leitner_attila","timestamp":"2020. július. 13. 12:53","title":"A Lokál korábbi főszerkesztőjét nevezték ki a hirado.hu élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált, hogy hogyan adjon el több millió forintnyi, fólia alatt pihenő növényt, és biztosítson jövőt a cég és munkatársai számára. A kkv megnyerte a csatát: hála annak, hogy alig egy hét alatt, rohamtempóban készítette el webshopját, mely nemcsak a családi vállalkozást mentette meg, de új lehetőségeket is nyitott számára. Farkas Erikával, a Wágnerkert üzletvezetőjével beszélgettünk.\r

\r

","shortLead":"Amikor Magyarországon is kirobbant a koronavírus-krízis, a dunaharaszti Wágnerkert számára létkérdéssé vált...","id":"magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08aae0b0-d0d9-407f-a86b-802a9b6d6e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9742e29a-d93f-45ee-bc64-4d7fce3659c5","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200713_Sikertortenet_kerteszet_a_digitalizacio_dzsungeleben_Hello_Biznisz","timestamp":"2020. július. 13. 07:30","title":"Sikertörténet: kertészet a digitalizáció dzsungelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg ajánlójában.","shortLead":"Szubjektív, képes történelmi séta Nádasdy Ádámmal, figurális művészeti kiállítás és elhallgatott múltbeli bűnök a Hvg...","id":"20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55bf8097-ed81-43cf-9e47-2a6ae22796c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff47a7a-c467-4be0-ba41-e7584963457e","keywords":null,"link":"/360/20200711_Gazalarcos_ovodasok_Kadarkori_eletkepek_Nadasdy_Adam_uj_konyveben","timestamp":"2020. július. 12. 12:15","title":"Gázálarcos óvodások, Kádár-kori életképek Nádasdy Ádám új könyvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]