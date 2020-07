Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 14 cég kapott idén támogatást a kormánytól. A legtöbb pénz egy német multi magyar leányvállalatához ment.","shortLead":"Összesen 14 cég kapott idén támogatást a kormánytól. A legtöbb pénz egy német multi magyar leányvállalatához ment.","id":"20200714_kormanytamogatas_magyar_cegek_egyedi_kormanydontes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b398c13-cbe5-469c-ba3e-da78334cce57","keywords":null,"link":"/kkv/20200714_kormanytamogatas_magyar_cegek_egyedi_kormanydontes","timestamp":"2020. július. 14. 08:53","title":"43 milliárdot osztott szét a kormány, a legtöbbet egy német alkatrészgyártó cég kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be, végül combon rúgta az egyik járőrt. Hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítja az ügyészség.","shortLead":"A nő az ügyészség szerint először átment a piroson, majd nem állt meg a rendőröknek, és hamis adatokat diktált be...","id":"20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d77239c-95ea-4fe5-ac02-7b721f8b5b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db501d5e-7a68-48af-b2b8-0fbff19262d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kerekparos_Bartok_Bela_ut_gyanusitott","timestamp":"2020. július. 13. 11:08","title":"Gyanúsított lett a kerékpáros, akit megbilincseltek a Bartók Béla úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb szükségük van rá – és nem azoknak, akik a legtöbbet fizetik értük.","shortLead":"Bill Gates szerint a koronavírus-gyógyszert és a kór elleni vakcinát azoknak kell megkapniuk, akiknek a legnagyobb...","id":"20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818c3a86-7417-405c-8754-0d2d66c40bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_bill_gates_koronavirus_jarvany_koronavirus_elleni_gyogyszer","timestamp":"2020. július. 14. 08:03","title":"Bill Gates figyelmeztet: ha a piac dönt a koronavírus-gyógyszerről, az katasztrófához vezethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma Aktuálnak erre is van válasza: egy meghökkentő esetet dolgoznak fel, kellően fekete humorral. ","shortLead":"Céges bújócskázás áldozata lenne a férfi, akinek hamvait a töki önkormányzat páncélszekrényében találták meg? A Duma...","id":"20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11fbd18f-6bc0-4cd3-9e99-61ee715fe874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e0f5be-d2d7-46a6-acb5-3e906db51711","keywords":null,"link":"/360/20200713_Duma_Aktual_Hamvak_a_toki_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. július. 13. 19:00","title":"Duma Aktuál: A hamvak szétszórása után itt az ejtőernyős temetés!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7404a6-af56-4c97-950f-78fa14a1d0d3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Chicagói Egyetem egyik tekintélyes jogászprofesszora a New York Timesban kifejtette, nem tart attól, hogy Donald Trump nem tartja be az alkotmányos szabályokat, de azt nagyon is lehetségesnek tartja, hogy az elnök meggyőzi az amerikaiakat: nem működik a demokrácia, ezért nem is kell forszírozni. ","shortLead":"A Chicagói Egyetem egyik tekintélyes jogászprofesszora a New York Timesban kifejtette, nem tart attól, hogy Donald...","id":"20200714_New_York_Times_Trump_nem_Orban_mert_o_nem_lep_tul_az_alaptorvenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7404a6-af56-4c97-950f-78fa14a1d0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b02aa06-8d45-48da-918a-150924ab08d5","keywords":null,"link":"/360/20200714_New_York_Times_Trump_nem_Orban_mert_o_nem_lep_tul_az_alaptorvenyen","timestamp":"2020. július. 14. 07:30","title":"New York Times: Trump nem Orbán, mert ő nem rúgja fel az alkotmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak számára.","shortLead":"A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint egészen biztosan lesznek nem fizetett időszakok egyes alkalmazottak...","id":"20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97da9222-229b-4e53-b19f-0aba05cdddda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_autoipar_termeles_megrendelesek_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 10:42","title":"A tavaszi kényszerszünet után nyáron is leállnak a magyar autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","shortLead":"Nagyon szoros a lengyel elnökválasztás eredménye.","id":"20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c6a2ffd-c256-446a-9047-ff68455bb955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca2f208-54b7-40d3-93c9-a5b51584f230","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Duda_mar_gyoztesnek_hirdette_magat_de_meg_fordulhat_a_kocka","timestamp":"2020. július. 12. 21:39","title":"Duda már győztesnek hirdette ki magát, de még fordulhat a kocka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kisrepülőgép-flotta bejelentés és engedély nélkül repült be a magyar légtérbe, majd leszálltak Rétságon. A rendőrség...","id":"20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d753f6c-8126-4ac1-9acc-e8bbf100ece1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f8272f-3a6d-4796-9cf4-d0bd8bfa5eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kisrepulogep_legtersertes_retsag","timestamp":"2020. július. 13. 11:43","title":"Öt kisrepülőgép sértette meg a magyar légteret egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]