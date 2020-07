Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára Andrzej Duda megőrizte az államfői posztot.","shortLead":"Még évekig maradhat a rendszerváltás óta példátlan hatalomkoncentráció Lengyelországban, ahol a kormányzó PiS számára...","id":"20200715_Behuztak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7c1d7d-3be2-43a8-8098-d04c47b2cfde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edc579b-7166-4877-9cdd-82d851b615ff","keywords":null,"link":"/360/20200715_Behuztak","timestamp":"2020. július. 15. 15:00","title":"Kicsivel nyertek az elnökválasztáson, de mindenhatók maradnak Orbán lengyel barátai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","shortLead":"A szokásos városi szabadidő-autókhoz képest ezzel még tényleg ki is lehet menni a dombok közé.","id":"20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997ac7f8-26e4-4c1e-8810-09e3ee709e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5710098-b635-4dc6-83e1-c2f6c6bdcc12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Rendes_terepjarot_csinaltak_egy_Nissan_GTRbol","timestamp":"2020. július. 14. 04:47","title":"Rendes terepjárót csináltak egy Nissan GT-R-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","shortLead":"A tavalyi 153 úti célból jelenleg 92 érhető el.","id":"20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=526bc0fb-072d-4db1-89f2-f3a2a2208d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4945b0d-bfa4-4a84-b276-80e8043ef85b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_ferihegy_utasforgalom_valentinyi_katalin_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 11:14","title":"94 százalékkal esett vissza Ferihegy utasforgalma a tavalyihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztert Mesterházy Attila kérdezte a parlamentben.","shortLead":"A minisztert Mesterházy Attila kérdezte a parlamentben.","id":"20200713_kaleta_gabor_gulyas_gergely_mesterhazy_attila_nemzetbiztonsag_gyermekpornografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e5592e-19db-45d4-98bd-3b47bab6cb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a89f3db-e9a9-4204-8329-b27432799dc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kaleta_gabor_gulyas_gergely_mesterhazy_attila_nemzetbiztonsag_gyermekpornografia","timestamp":"2020. július. 13. 22:17","title":"Gulyás szerint indokolt vizsgálni, miért nem figyelt fel előbb Kaletára a nemzetbiztonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","shortLead":"Ez már a negyedik tűzcsap volt, amit idén tönkretettek a városban. ","id":"20200715_tuzcsap_auto_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843d7e9b-b30c-4f25-9cdc-bf0148b78b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d527a0-7636-417c-86b4-02afc1525c7d","keywords":null,"link":"/elet/20200715_tuzcsap_auto_pecs","timestamp":"2020. július. 15. 15:57","title":"Hatméteres gejzírt fakasztott egy autós Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek megállapodását, amely évi több mint 8 milliárd euróval (2830 milliárd forint) növeli az egészségügy dolgozóinak járó juttatásokat.","shortLead":"Hét hétig tartó tárgyalások és több tüntetés után hétfő este aláírták Franciaországban a kormány és a szakszervezetek...","id":"20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca5870a9-3b0d-437d-9b3e-ddcc79d66c58","keywords":null,"link":"/vilag/20200714_Jelentos_fizetesemelest_kapnak_a_francia_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. július. 14. 06:55","title":"Jelentős fizetésemelést kapnak a francia egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban egyelőre egyiket sem tudjuk.","shortLead":"Mostantól 31 ország Play áruházában keresgélhetünk a filmek, alkalmazások, zenék és könyvek között, letölteni azonban...","id":"20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=833c7f98-67dc-431c-9c32-653360d18f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49502351-8e9e-4633-a726-be2f025172da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_google_play_aruhaz_androidos_alkalmazas_egt_europai_gazdasagi_terseg","timestamp":"2020. július. 14. 15:03","title":"Feloldott egy tiltást a Google, más országok Play áruházában is böngészhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]