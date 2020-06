A közfoglalkoztatotti keret duplájára emelését és a programba felvehetők körének bővítését már csaknem két hónapja, még első gazdaságvédelmi intézkedései között jelentette be a kormány, arról azonban azóta sem érkezett hír, hogy mindez mit jelent majd a gyakorlatban, vagyis, hogy külön közmunka programo(ka)t indít-e esetleg a Belügyminisztérium (BM) a potenciális többletként jelentkező százezer embernek. Információk híján a BM sajtóosztályához fordultunk kérdéseinkkel, a válaszukon pedig meglepődtünk. Abban ugyanis azon túl, hogy kinyilvánították, hogy „az önkormányzati-, és az országos közfoglalkoztatók felkészültek egy nagyobb létszámú közfoglalkoztatás megvalósítására”, a Miniszterelnökség vezetőjének a Kormányinfón elhangzott, fentebb már általunk is idézett szavait ajánlották figyelmünkbe, miszerint „az elsődleges cél az nem az, hogy az állam adjon munkát, de ha szükséges, akkor az állam adni fog. Ezért emeltük meg százezerrel a közmunka keretszámát és az ehhez szükséges forrásokat a kormány biztosítja…” Talányos a helyzet a honvédségi foglalkoztatással kapcsolatban is: az Euronews múlt héten egy az AFP hírügynökségnek nyilatkozó őrnagyra hivatkozva azt írta, hogy csak a múlt héten 2500-an adták be jelentkezésüket a honvédségi toborzóirodáiban. A szám azért meglepő, mert a tárca hvg.hu-nak küldött összesítése szerint áprilisban még csak 530-an, májusban pedig 657-en regisztráltak a toborzásokon – vagyis, ha igaz, amit az őrnagy állított, akkor csak a múlt héten többen jelentkeztek, mint az első két hónapban összesen. Az igazságra - valamennyire legalábbis - egy Népszava cikkből derült fény: a lapnak azt írta a HM, hogy az idén összesen adták be 2500-an a jelentkezésüket – közülük viszont csak hatszázan voltak, akik nem valamelyik „hagyományos” - hivatásos, vagy szerződéses - formára, hanem munkanélkülieknek létrehozott speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkeztek.