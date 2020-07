Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","shortLead":"A nemzet sebét a nemzet tapaszaival gyógyították a párt hídemberei.","id":"20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6609db90-bc41-4ca8-9097-e8bbe6005715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eebfebbd-759a-44f0-a479-2a4e3f06a1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_lanchid_felujitas_tuzijatek_kutyapart","timestamp":"2020. július. 13. 10:49","title":"Felújította a Lánchidat a Kutyapárt, a tűzijátékot is letudták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","shortLead":"A vírus miatt korábban bezárt több szállodáját is újranyitja a következő hetekben a Danubius Hotels.","id":"20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bedf2d51-0ed6-4e32-a1f4-4ff113ceaa7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33531ccf-a629-4e34-b484-2abc91d3cd38","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_danubius_hotels_gellert_hotel_budapest_ujranyitas","timestamp":"2020. július. 13. 14:52","title":"Augusztusban újra kinyit a Gellért Hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint Magyarország már platformként működik.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint Magyarország már platformként működik.","id":"20200713_matolcsy_gyorgy_rumi_allami_fejlesztesek_jegybank_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4318a68d-9b16-4c21-848d-4aa7dc5eaac9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_matolcsy_gyorgy_rumi_allami_fejlesztesek_jegybank_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. július. 13. 17:30","title":"Matolcsy: Igaz a bölcs perzsa költő, Rumi tanítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","shortLead":"Több százan kísérték utolsó útjára. ","id":"20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9645d8b3-f40e-4fd5-9610-eed7f84f0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4bae4d8-0761-425d-8307-630faa829bdd","keywords":null,"link":"/kultura/20200714_Eltemettek_Balint_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 14. 15:00","title":"Eltemették Bálint Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos képviselő zsidózott a beszéd közben. Az ellenzéki párt képvselője azt állítja, csak Deutsch púderes orrára tett megjegyzést.","shortLead":"Kisebb botrány tört ki a Parlamentben Deutsch Tamás felszólalása után: a KDNP szerint Nunkovics Tibor jobbikos...","id":"20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=586c8429-7317-4581-8ace-758ea6e7e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0dc110-6508-46ff-9a1f-c8c089e85eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Fidesz_zsidozas_jobbik_nunkovics","timestamp":"2020. július. 14. 17:22","title":"A Fidesz zsidózással vádol egy jobbikost, a képviselő szerint csak púderes orrot emlegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas filmje, a Testről és lélekről címe között. Ulickaja tud erről, azt mondta, a filmnek és a könyvnek a lényeget tekintve sok köze van egymáshoz.","shortLead":"Meghökkentő a hasonlóság a világhírű orosz írónő, Ljudmila Ulickaja új könyvének és Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas...","id":"202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b321e60-06ec-4a2d-b0ce-93607bc8cdf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9164f82e-7df8-4932-8880-1271fe861ed3","keywords":null,"link":"/360/202028__a_lelek_testerol__muveszi_ezoteria__magikus_vilag__hullamzo_kedely","timestamp":"2020. július. 13. 17:00","title":"Ulickaja a lélek testéről írt, könyvét a Testről és lélekről főszereplője fordította ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes önkormányzatok.","shortLead":"A jelenlegi polgármester, Pikó András szerint a VIII. kerület ingatlanvagyonát gyakorlatilag felélték az előző fideszes...","id":"20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554f0114-f1fe-4bb0-b25e-b74ed4ffa19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e373997f-070e-4758-94ba-2ecf4feaf815","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_piko_andras_jozsefvaros_fidesz","timestamp":"2020. július. 15. 07:25","title":"Pikó: Józsefvárosra évekkel ezelőtt rácuppant egy közpénzleszívó Fidesz-polip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]