Felcsúton focimeccset rendeztek szerdán kora este. A szerb Szuper Liga negyedik helyezettje, a Topolya játszott felkészülési meccset a magyar másodosztályban vitézkedő Csákvár ellen. Orbán Viktor miniszterelnök a lelátóról követte az eseményeket.

Múlt szombaton szintén a Csákvár egyik meccsét tekintette meg a miniszterelnök, akkor a Vasas stadionjában nézte meg, mit tud a két csapat.

Most a csákvári klub beszámolója szerint szintén meccsen járt Orbán, ugyanis szerdán kora este Felcsúton nézte meg a másodosztályban szereplő gárda Topolya elleni meccsét.

A Topolya a szerb ligában szerepel, negyedikek lettek, amivel az Európa-ligában is indulhatnak majd, csakúgy, mint a Felcsút itthonról – ők harmadikok lettek a magyar bajnokságban.

Milyen volt a meccs? Átadjuk a szót a csákváriaknak.

„Együttesünk nem ijedt meg a nyáron véget ért szerb első osztályú bajnokság meglepetéscsapata ellen, s az első félidőben több komoly gólszerzési lehetőséget is kidolgozott. Amennyiben Sejben Viktorék egy kicsit is higgadtabbak, akár két, három gól is szerezhettek volna. A térfélcserét követően a vendégek mestere aztán pályára küldte a szerb élvonal legveszélyesebb ékpárosát, Lukic mellé becserélte Szilágyit is, míg Visinka Ede összes fiatalját bedobta a mély vízbe. Ugyan a vendégek egy véleményes tizenegyesből bevették a tavalyi formáját átmentő Markek Tamás kapuját, együttesünk teljesítményét nem érhette kritika. A játékrész derekén a rendkívül agilisen játszó Nándori Botond labdaszerzése után még kimaradt a ziccer, ám a kapufáról kipattanó labdát Sejben Viktor már nem hibázta el, majd nem sokkal később Madarász Márk már csapatunkat juttatta vezetéshez, illetve győzelemhez.”

A mérkőzés érdekessége, hogy a találkozót megtekintette Orbán Viktor miniszterelnök úr is, aki így négy napon belül, a Vasas után másodszor is élőben láthatta pályán csapatunkat – írják.

A meccset 2-1-re a Csákvár nyerte.

Gulyás Gergely miniszter a csütörtöki Kormányinfón szóba hozta a focimeccseket, oda ugyanis lehet menni, nagyobb koncertekre nem. „Van egy nagy különbség a focimeccs és a zenés rendezvények között: az alkoholfogyasztás” – fogalmazott a miniszter, és arra gondolt, hogy a stadionokban nem lehet szeszes italt kapni, ami azonban nem igaz.

A Topolya fociakadémiája magyar pénzen épült, Orbán Viktor adta át két éve. A megnyitón többek között azt mondta, hogy

még sok megépítendő sportközpont vár ránk.