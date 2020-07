Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","shortLead":"A Forma-1-ben olyan gyorsan cserélnek kereket, hogy lassítás nélkül nehéz követni, pontosan mi is történik.","id":"20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc524b4c-6217-43eb-9b3e-6974661ab8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140b2724-89b2-4622-bb52-d2217b45517d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_195_masodperc_2020ban_ez_az_eddigi_leggyorsabb_f1_kerekcsere","timestamp":"2020. július. 17. 07:59","title":"1,95 másodperc: 2020-ban ez az eddigi leggyorsabb F1 kerékcsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200717_Radar360_Elmarad_a_tuzijatek_a_fesztivalok_sorsa_bizonytalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b9626-f1b2-4890-a04b-e86b6fdfc4da","keywords":null,"link":"/360/20200717_Radar360_Elmarad_a_tuzijatek_a_fesztivalok_sorsa_bizonytalan","timestamp":"2020. július. 17. 07:52","title":"Radar360: Elmarad a tűzijáték, a fesztiválok sorsa bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid az ősi rivális Barcelonával szemben a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Hazai pályán 2-1-re legyőzte a Villarrealt, így a záró forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert a Real Madrid...","id":"20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c66bab-f4f1-4bbf-9ac1-0ea844a5b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a042ab-a9c8-4caf-b584-c4d2ece3013d","keywords":null,"link":"/sport/20200717_foci_real_madrid_spanyol_bajnok","timestamp":"2020. július. 17. 06:00","title":"Harmincnegyedszer bajnok a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A le nem adott aláírásgyűjtő ívekért darabonként 1000 forintos bírságot kell fizetni. Az alkotmánybíróság szerint azonban ez a népszavazáshoz való jog aránytalan korlátozását jelenti.","shortLead":"A le nem adott aláírásgyűjtő ívekért darabonként 1000 forintos bírságot kell fizetni. Az alkotmánybíróság szerint...","id":"20200717_alkotmanybirosag_nepszavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e98ba9-c2ac-4fcb-9e44-e5d2a56e2454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f65c6b-a57e-471e-8c38-4dd22c2246d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_alkotmanybirosag_nepszavazas","timestamp":"2020. július. 17. 17:24","title":"Alaptörvénysértő a büntetés a vissza nem adott népszavazási aláírásgyűjtő ívekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak az oltóanyag előállításával, biztos, hogy lesz vakcina, nem is egyféle. Ugyanakkor aggasztó, hogy mostani tudásunk szerint a szervezet ellenanyag-termelése csak ideiglenes – hogy miért van így, s meddig tart ki az védettség, azt magyarok is kutatják.","shortLead":"Az immunológus professzor bevallja, nem ismerik még eléggé a vírust, azonban mivel a világ 160 helyén foglalkoznak...","id":"20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b29f29f9-a35c-485e-99ed-6fe5c35a1575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f44fa93-567d-4047-9c4c-0ac81c60c5c7","keywords":null,"link":"/360/20200717_Covid_koronavirus_jarvany_vedettseg_Falus_Andras_HVG_Terasz","timestamp":"2020. július. 17. 14:00","title":"Legalább tízféle vakcina lesz, de a nagy kérdés, hogy vajon meddig védenek? – Falus András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","shortLead":"Korábban Ujhelyi István és Márki-Zay Péter jelezte, hogy átvállalnák az elhunyt polgármester búcsúztatásának költségeit.","id":"20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76b9ceaf-f6a9-4142-b389-c1a1d1ae996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57f9879-868a-4eb4-8873-6ef619ef40b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_Bogdan_Laszlo_temetes","timestamp":"2020. július. 16. 19:19","title":"A család állja Bogdán László temetését, nem a politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","shortLead":"Más termékeknél is erre lehet számítani.","id":"20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cd98f6c-5a0e-454d-9c21-8cf298171a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461aa52a-b4e2-481d-a25f-83d95b539c4b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Papirpalackban_adjak_jovore_a_whiskyt","timestamp":"2020. július. 18. 10:31","title":"Papírpalackban adják jövőre a whiskyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]