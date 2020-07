Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető alkalmazás formájában, amely fejlesztője reményei szerint segítheti, majd akár ki is válthatja a hosszú éveken át tanuló halhússzakértők munkáját.","shortLead":"Megannyi terület után a japán halpiacokon is felbukkant a mesterséges intelligencia. Egy telefonra telepíthető...","id":"202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc092330-5e87-4805-8411-728aece9a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e409d1-670b-445a-8fe3-ee113f373d96","keywords":null,"link":"/360/202029_halpiaci_mesterseges_intelligencia_hagyomanyra_rauszo_digitalizacio","timestamp":"2020. július. 17. 12:30","title":"Szusi a javából: a mesterséges intelligencia ránézésre megmondja, melyik halból lesz finom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","shortLead":"A Jászai Gellért többségi tulajdonában lévő informatikai cég több mint 4 milliárd forintért fejleszthet.","id":"20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac82aae-fd6d-4fae-906c-d4eced403fe9","keywords":null,"link":"/kkv/20200717_4iG_Tananyag_Fejlesztes_pilot","timestamp":"2020. július. 17. 10:46","title":"Uniós gigapénzt nyert a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32","c_author":"HVG360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42d5713-4843-4e60-a4ae-f72a14303c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae678e4-8a81-414d-b0df-f5c02ebf9eac","keywords":null,"link":"/360/20200717_szinkereso_jatek_a_hvg360on","timestamp":"2020. július. 17. 12:08","title":"Színkereső játék a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem csitulnak az indulatok a koncerttilalom miatt.\r

\r

","id":"20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ef90d-67e6-43cc-bfab-5db136081aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a7db8c-fd3e-4240-b0ee-90f2e9fe4e8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Fluor_Tomi_Ennel_azert_jobb_hazugsagot_erdemeltunk_volna","timestamp":"2020. július. 17. 09:24","title":"Fluor Tomi: „Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ezentúl nem kerülhet növényi eredetű hulladék a kommunális közé az amerikai Vermontban.","shortLead":"Ezentúl nem kerülhet növényi eredetű hulladék a kommunális közé az amerikai Vermontban.","id":"20200717_vermont_novenyi_kommunalis_hulladek_szemet_komposztalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50eb8af6-1120-4cbc-8ada-e3361d522dc6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_vermont_novenyi_kommunalis_hulladek_szemet_komposztalas","timestamp":"2020. július. 17. 21:20","title":"Egy amerikai államban mostantól tilos zöldségdarabokat a kukába dobni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","shortLead":"Az elmúlt napon nem követelt újabb áldozatokat a járvány.","id":"20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86a238c2-ed3f-49ae-9519-256b7394f3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affb7ab4-80ff-4905-a1f7-7c5bb0c9c88e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. július. 17. 09:23","title":"Újabb 14 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","shortLead":"A Samsung úgy számol, leghamarabb 2030-ban lehet széles körben is elindítani a kereskedelmi 6G mobilhálózatokat.","id":"20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccfe68e-63c3-48bc-b4d8-ab4e5521d809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_samsung_6g_fejlesztese_telekommunikacio_6g_halozat","timestamp":"2020. július. 17. 09:03","title":"A konteósok beájulnak: jön a 6G, ami mellett az 5G csigalassúnak fog tűnni a Samsung szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]